¡De impacto! Dayanara Torres muestra los increíbles resultados en su figura Tras su llegada de su Isla del Encanto, la conductora regresó a El gordo y la flaca donde se robó el show al mostrar más de su espectacular transformación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Dayanara Torres compartió en El gordo y la flaca qué pasos había dado para bajar de peso después de unos años dedicándose a ser feliz. No es que ahora no lo sea, lo es, ¡y mucho! Pero sintió que era el momento de tratar de deshacerse de unas libritas para estar saludable y, por qué no, también sentirse aún más contenta si cabe. Lo ha conseguido. El cambio ha sido espectacular y así lo ha ido reflejando en cada aparición suya en el show de Univisión. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres/La mesa caliente Este viernes, tras su llegada de Puerto Rico donde celebró por todo lo alto sus 30 años de reinado como Miss Universo, dejó a todos impactados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo y conductora eligió un look sumamente favorecedor que dejaba al descubierto sus largas y estilizadas piernas. Ese día presentaba con Lili Estefan y las dos provocaron cortocircuitos. Mientras 'la flaca' optó por un mini vestido amarillo que también dejó al descubierto sus musculadas piernas, Dayanara eligió un conjunto blanco de pantalón corto con el que deslumbró y derrochó femineidad. La lista interminable de piropos para la reina de belleza no solo se centró en su físico, sino también en su calidez y simpatía. Estaban encantados de verla de regreso al show y verla tan bien.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡De impacto! Dayanara Torres muestra los increíbles resultados en su figura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.