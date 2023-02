Dayanara Torres comparte cuánto ha bajado de peso y cómo lo está logrando La puertorriqueña ha dado a conocer el método con el que se ha comprometido para estar saludable. "Quiero verme y sentirme mejor que nunca". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La naturalidad con la que Dayanara Torres habla de las cosas normales de la vida, la hacen sentir aún más cercana y ser muy querida. La modelo y presentadora quiso compartir con sus seguidores el cambio tan importante que está haciendo en su vida para sentirse mejor y, por encima de todo, mantenerse saludable. En los últimos días, la feliz mamá de dos ha comenzado un método de desintoxicación que le está ayudando a perder peso y limpiar su organismo de los excesos de los últimos tiempos. "He estado muy llenita de amor, pasándola bien, comiendo rico, enamorada, pero comiendo, disfrutando y poco ejercicio, disfrutando de la vida", explicó antes de entrar en materia y contar por qué ha decidido dar el paso. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) Dayanara no ha cesado de trabajar en los últimos meses en programas como El gordo y la flaca, Despierta América, La mesa caliente y otros, algo que se goza y le hace especialmente feliz, pero sí reconocía en este en vivo que era hora de dar un paso más. "Cuando de repente hice el show de Año Nuevo, yo decía, 'Dios mío, si yo hubiese sabido que iba a hacer este show hubiera cerrado la boca', porque no quiero seguir viviendo así y estar corriendo porque tengo algo, sino estar saludable todo el tiempo", expresó sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y vaya si lo está consiguiendo. Comprometida con la propuesta de Nat Lorente y la clínica Dharma, especializada en nutrición funcional, en desintoxicación y pérdida de peso, la conductora dio a conocer cómo lo está haciendo y cuáles han sido los resultados en apenas una semana. "Yo bajé 5 libras ya en una semana", comentó. En esta conversación, dio a conocer las comidas que hace sin pasar hambre alguna, los tés limpiadores que la desinflaman y los nuevos hábitos que la están ayudando. "Empecé con 153.7 el lunes, ¿y sabes cuanto peso? 148.0", contó feliz de ver los buenos resultados. Para Dayanara no es solamente una cuestión de números ni pérdida de libras para verse bien, sino de sentirse plena y sana. La salud por encima de todo. "¡Gracias Nat, por el tiempo, el cariño, las risas y por el apoyo especialmente este año que quiero verme y sentir mejor que nunca! ¡En mi 30 Aniversario de haber sido coronada como Miss Universo 93!", añadió entusiasmada.

