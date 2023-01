Así celebrará Dayanara Torres los 30 años de haber sido coronada Miss Universo La ex reina de belleza y presentadora de televisión hizo una petición especial a todos sus seguidores. Entérate de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ex reina de belleza Dayanara Torres está preparando los motores para conmemorar por todo lo alto el 30 aniversario de haber sido coronada Miss Universo e hizo una petición especial a sus seguidores. A través de un en vivo en sus redes sociales, la también presentadora de televisión dijo que este próximo 21 de mayo se cumplen 3 décadas de haber ganado el concurso y que su mayor deseo es agradecer a las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera. Torres solicitó a sus fans que le envíen todas las fotos o videos que tengan de ella, sin importar el lugar o cómo luzca porque le gustaría hacer una recopilación de todo ese material y compartirlo en las plataformas sociales. "Este año celebro mi 30 aniversario de haber sido coronada como Miss Universo!!! Y me encantaría que publiques tus fotos conmigo. Pronto haré un collage o un video ¡para repostear! Recuerda etiquetar @dayanarapr en la foto (no en el caption) ... ¡Gracias por tantos años de amor y cariño, los amo.", escribió la puertorriqueña junto al video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo de 48 años compartió algunas anécdotas con los internautas y recordó que tras haber ganado Miss Universo entregó una de sus dos coronas a su pueblo natal Toa Alta y su banda con su título de Miss Puerto Rico al pozo de la virgen, ubicado en el municipio de Sábana Grande, como forma de agradecimiento. Dayanara Torres gana Miss Universo 1993 Credit: (Photo credit should read OMAR TORRES/AFP via Getty Images) Cabe recordar que la puertorriqueña se convirtió en Miss Universo a los 18 años cuando venció a Paula Andrea Betancur Arroyave [Colombia] y Milka Yelisava Chulina Urbanich [Venezuela] primera y segunda finalista, respectivamente en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

