El look del día – marzo 24, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dayanara Torres Credit: IG/Dayanara Torres Clarissa Molina, Kim Kardashian y Dayanara Torres son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gamez Credit: IG/Ana Patricia Gamez Apostó por el negro con este atuendo monocromático de blusa halter y pantalones anchos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style Divina lució la exmiss Universo con un minivestido ceñido de mangas largas elegido por la estilista Denise del Pino. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina clarissa molina Credit: IG/Clarissa Molina Cómoda y casual lució la presentadora con un set lila de suéter ancho y pantalones deportivos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres Credit: IG/Dayanara Torres Para asistir al programa de "El gordo y la flaca", la bella puertorriqueña eligió un look clásico de blusa blanca y una minifalda de cuero negro. 4 de 8 Ver Todo Jimena Gállego Jimena Gállego Credit: IG/Jimena Gállego La presentadora de "La casa de los famosos" maravilló con esta propuesta negra complementada con tacones dorados. 5 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Así lució la empresaria en camino a un concierto en Los Angeles vistiendo un enterizo gris con un saco negro. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Paolo Blocco/Getty Images Su majestad dio lección de estilo chic y profesional con este pantsuit rojo y una blusa de seda. 7 de 8 Ver Todo Rihanna Rihanna Credit: Backgrid/The Grosby Group Salió de compras presumiendo su pancita con un suéter gris, jeans anchos y un saco oversized. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

