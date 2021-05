Copia el look de Dayanara Torres en nuestra portada de los 50 más Bellos Los expertos detrás de su look nos comparten sus secretos de glamour para que puedas recrearlos en casa. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En este especial de People VIP, descubrirás los mejores tips de cabello y maquillaje que aprendimos del equipo de estilistas para la sesión de fotos de los 50 más Bellos. Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha habló con Claudia Betancur y Marco Peña, los genios detrás del look de Dayanara Torres. Ellos nos compartieron todo lo que hicieron para que luciera radiante en nuestra portada. Piel Claudia usó una base de Dermablend con alta cobertura y que fija muy bien para que se mantuviera todo el día perfecta a pesar del clima húmedo de Miami. Con esta base no tuvo que retocarla durante la sesión de fotos. Ojos Para Dayanara elegimos una paleta de sombras en tonos púrpuras con destellos tornasolados, que le hacía juego a sus bellos ojos azules y su vestido morado. Claudia nos cuenta que es importante siempre manejar una gama de tonos del maquillaje en la misma onda del vestuario. Si este radica en tonos fríos la paleta de maquillaje debe ajustarse y estar en tonos fríos, igual para los tonos cálidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Labios Eligió un tono nude para que no compitiera con el maquillaje fabuloso de los ojos. Claudia usó un color muy natural que se parecía a la pigmentación rosa natural de los labios de Dayanara. Para hacer lucir sus labios más saludables, se aseguró que el tono se oscureciera hacia afuera utilizando un lápiz de Urban Decay. Pelo Marco le hizo una cola de caballo recogida en la mitad de la cabeza. Para darle movimiento, le agregó textura en el cabello con ondas descompuestas que se movían con el viento. Una cola de caballo despeja el rostro y ayuda a mostrar cualquier traje, como el diseño espectacular de Giannina Azar que lució Dayanara o tu propio look. Para terminar el peinado, usó una laca a prueba de humedad de TRESemmé y liguillas para que se quedara en su puesto.

