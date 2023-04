Daxxify: ¿Por qué este medicamento es tan diferente al Botox? Conoce todos los beneficios de esta alternativa inyectable para decirle adiós a las arrugas de tu rostro que ha revolucionado el mercado ¿Lo probarías? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daxxify el nuevo medicamento inyectado para combatir arrugas y líneas de expresión facial ya se ha posicionado en el mercado como el primer gran competidor del Botox en décadas. El inyectable que está disponible desde apenas unos pocos meses ha tenido gran aceptación entre los consumidores que lo han probado y los médicos que lo han aplicado debido a sus beneficios y especiales propiedades. Acudimos en Nueva York a Skinfluence, el consultorio de los doctores Marina y Andrew Peredo, dos expertos que participaron en los estudios previos al lanzamiento de Daxxify para que nos respondieran nuestros interrogantes sobre sus propiedades y ventajas con respecto a otras alternativas como el Botox, en el vídeo que verás arriba están sus apreciaciones. Aquí también podrás encontrar algunas de sus principales observaciones: ¿Qué es Daxxify y por qué es tan novedoso? La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó a Daxxify, un medicamento que pertenece a la familia de neuromoduladores, que incluye Botox, Dysport, Xeomin y Jeuveau. Los efectos suelen durar unos tres meses, según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Dermatológica (ASDS). Lo que es diferente y especial de Daxxify es que puede mantener a raya las arrugas por más tiempo. En los ensayos clínicos presentados a la FDA para su aprobación, el 80 por ciento de las personas que usaban Daxxify no tenían arrugas faciales o eran mínimamente visibles después de cuatro meses, y aproximadamente la mitad de los participantes aún tenían poca evidencia de arrugas a los seis meses. ¿Daxxify funciona de manera similar a Botox? Daxxify y Botox, esencialmente congelan las arrugas al inyectar una cantidad diminuta de toxina botulínica en el músculo subyacente, lo que hace que el tejido se relaje y cree una apariencia más suave para la piel que lo recubre. Los resultados con Daxxify duran alrededor de seis meses, lo que en última instancia significa menos viajes a la oficina y pacientes más felices. Daxxify frente Credit: Cortesia Dra Marina Peredo ¿Alguna otra particularidad especial de Daxxify? Botox y los otros neuromoduladores están hechos de algo que se conoce como albúmina sérica humana, Daxxify en cambio no contiene ningún producto humano o animal y, está hecho de péptidos o aminoácidos. ¿Daxxify funciona para tratar las arrugas en la mayoría de las personas? Nosotros participamos en un ensayo clínicos realizado en más de 2700 pacientes, que recibieron un total de 4200 tratamientos. Un mes después de las inyecciones, el 98 por ciento de los pacientes tenían poca o ninguna apariencia de arrugas. La mitad de los pacientes estaban completamente o casi libres de arrugas en el área de la inyección después de seis meses, y algunas personas aún tenían resultados después de nueve meses. Esto es algo muy positivo. Daxxify ojos Credit: Cortesia Marina Peredo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué efectos secundarios puede tener Daxxify? Estos también parecen mínimos. En los ensayos clínicos, no observamos ningún efecto secundario grave relacionado con el tratamiento, incluso lo hemos probado nosotros mismos y estamos muy satisfechos. Algunos síntomas leves o más comunes observados fueron dolor de cabeza, experimentado por el 6 por ciento de los usuarios, seguido de párpados caídos, experimentado por el 2 por ciento de los usuarios, y asimetría facial, experimentada por el 1 por ciento de los usuarios. Daxxify cuello Credit: Cortesia Dra Marina Peredo ¿Daxxify puede usarse en diversas zonas distintas al tratamiento de arrugas? Daxxify está aprobado por la FDA para suavizar las líneas del entrecejo, pero lo usamos también para tratar otras partes de la cara, como las patas de gallo, la frente y la zona del cuello. Si deseas conocer más sobre el tratamiento con Daxxify o agendar una cita con la doctora Marina o el doctor Andrew Peredo puedes visitar su página web en Skinfluence MD o seguirlos en Instagram y Facebook @skinfluencemd Es importante recalcar siempre que para cualquier tratamiento estético vale consultar y contar con la asesoría de un médico experto y certificado en el tema para estar siempre seguros y evitar contratiempos.

