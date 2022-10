La nueva toxina botulínica aprobada en Estados Unidos ya está lista para el 2023 ¡Prepárate! Te presentamos a Daxiffy, otra gran alternativa para eliminar las líneas de expresión que será más duradera que el famoso Botox. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre pendientes de lo último en noticias en materia de belleza para compartirles, entrevistamos en Nueva York a la doctora Marina Peredo quien ha formado parte de las investigaciones y pruebas de una nueva toxina botulínica para tratar las líneas de expresión que muy pronto estará disponible en el mercado verán en este video. Se trata del Daxiffy, autorizado por la FDA como fármaco que funciona como el bótox. En su caso, se inyecta una vez cada seis meses en las líneas de expresión del rostro lo que prolonga el tiempo de duración del efecto por un periodo más largo. Elaborado por la biotecnológica norteamericana Revance Therapeutics, se trata de un bloqueador neuromuscular basado en la toxina botulínica, responsable de la relajación de los músculos que causan las arrugas. De este modo, se convierte en una potente alternativa al bótox tradicional. Daxiffy Credit: cortesia Revance Therapeutics Según un estudio realizado por la compañía y presentado a la FDA, 80% de los pacientes tratados en Daxiffy no vieron líneas faciales o las vieron muy leves en los primeros cuatro meses desde la aplicación y el 50% reportaron este efecto durante seis meses. En ese estudio participaron 3.000 personas, y en algunos los efectos llegaron a durar hasta nueve meses. "Es uña hallazgo maravilloso", dice la doctora Peredo. "Abre una opción de tratamiento efectiva y maravillosa que cambiará la industria". botox shot Credit: Cortesia Marina Peredo Peredo opina que en el sector farmacéutico "Es el avance más significativo en el campo de los medicamentos de la inyección facial". Es una inversión que asciende a los 3.000 millones de dólares, la cifra más alta desde la aprobación del Botox hace ya dos décadas. Desde su aprobación oficial por la DFA las acciones de Revance Therapeutics subieron en la Bolsa hasta un 12%. "Los pacientes ya no tendrán que venir cada tres meses", dijo la doctora Peredo. "En este mundo moderno en el que el tiempo es esencial, tener un producto con este factor de larga duración es extremadamente útil". Man patient Peredo Credit: Cortesia Dr peredo Por su parte, la FDA advirtió que los tratamientos basados en toxinas, pueden generar algunos efectos secundarios más graves como debilidad muscular o dificultad para respirar. Sin embargo, este no fue el caso de Daxxify. Tras el estudio realizado, ninguno de los pacientes que participó reportó síntomas o efectos secundarios después de la aplicación del fármaco. Daxiffy jars Credit: Cortesia Revance Therapeutics Como siempre lo reiteramos y lo refuerza la Dra Peredo, antes de cualquier tratamiento es preciso informarse sobre las contraindicaciones del procedimiento o producto y acudir a un profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estas excelentes noticias estaremos pendientes del lanzamiento oficial en el 2023 de Daxiffy. ¿Se atreverán a probarlo?

