¡Cómo en los viejos tiempos! David y Victoria Beckham vestidos a juego, aunque sin querer "yo me vestí primero" La pareja de fashionistas solía coordinar sus atuendos en los primeros años de su relación, algo que aún atormenta a la diseñadora de moda. Esta vez parece que han coincidido por casualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quizá muchos no se acuerden pero David y Victoria Beckham solían coordinar sus looks en los primeros años de su relación ¡incluso en su boda! Y claro, donde hubo fuego… La pareja de fashionistas, a quienes recientemente hemos visto bailando salsa con mucho ritmo, coincidió a la hora de elegir sus atuendos para una noche de cine en familia y ambos aparecieron con pantalón y blusa de mezclilla en color azul. "Pensaba que esos días se habían acabado David Beckham" escribió la diseñadora junto a una carita riendo y añadió "Para vuestra información, yo me vestí primero", al compartir una imagen de ella y su esposo con la misma pinta. David Victoria Beckham vestidos a juego Credit: Instagram Victoria Beckham La exSpice girl optó por una blusa azul claro por dentro de los pantalones. Con el cabello recogido en una cola tirante y un maquillaje sutil, completó su look con tacones y clutch de color cuero. Por su parte, el exfutbolista le dio un toque más informal dejando su camisa por fuera y con algunos botones desabrochados. Aunque en la actualidad pocas veces les vemos lucir así de coordinados, en su pasado encontramos muchos conjuntos a juego, incluso con cierto aire extravagante. Nada que ver con las prendas sofisticadas y elegantes que lucen ahora. David Victoria Beckham vestidos a juego Credit: Instagram Victoria Beckham Por ejemplo, el día de su boda en 1999, después de quitarse su vestido de novia Vera Wang, ambos se cambiaron a llamativos trajes morados de Antonio Berardi confeccionados en la misma tela. Él con un traje y ella con un vestido recto con abertura en la falda, los dos decorados con flores del mismo color. David Victoria Beckham vestidos a juego Credit: Justin GoffUK Press via Getty Images El mismo año, para asistir a una cena optaron por unos looks de Gucci a juego. Ella con un enterizo de aire motero, con la cremallera un poco bajada, y él con chaqueta y pantalón de cuero negros. David Victoria Beckham vestidos a juego Credit: Bill Davila/FilmMagic En los MTV Movie Awards de 2003, la pareja posó conjuntada con estos diseños de Dolce & Gabbana blancos. Él con un pantalón, chaqueta con solapas satinadas y camiseta, además de numerosos colgantes brillantes; ella con un vestido largo estilo corsé, con pedrería iridiscente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que muchos de estos momentos se consideran icónicos, la madre de cuatro ha reconocido en alguna ocasión que coordinar sus looks con su esposo ha sido un error de moda que todavía le persigue.

