Mira por qué ahora el baño de David Beckham no tiene nada que envidiar al de su mujer

No es ningún secreto que David Beckham es de ese tipo de hombres a los que les gusta cuidarse, y se nota. Él fue uno de los responsables y máximos referentes del fenómeno “metrosexual”, un término que empezó a utilizarse hace unos años para referirse a los hombres coquetos que usan productos de belleza y cuidan mucho su apariencia.

Confirmando aún más nuestras sospechas hoy el blog de belleza Into the Gloss ha publicado un artículo en el que muestran el baño del ex futbolista y, en efecto, no tiene mucho que envidiar al de su mujer.

“Por mi trabajo siempre estaba fuera. Ya fuese en Manchester, en Madrid, L.A… todos estos sitios con climas muy distintos”, explica en la entrevista. “Tenía que cuidarme la piel por eso, pero como lo hacía era robándole sus productos a mi mujer porque se que tiene los mejores”.

El ex futbolista ha aprovechado para hablar sobre el lanzamiento de su propia línea de belleza para hombres que ha creado en colaboración con L’Oréal, House 99. Entre sus productos estrella hay una crema corporal para piel tatuada y, por supuesto, muchos productos para el pelo.

Desde exfoliante a limpiador facial y hasta crema para el contorno de ojos, Beckham ha dejado bien claro que le gusta cuidarse y en su cuarto de baño hemos podido ver, además de los productos de su marca, otros cosméticos como aceite de coco orgánico de la marca Viridian, un hidratante con color de Tom Ford for Men y una vela de Cire Trvdon.