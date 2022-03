Dascha Polanco se convierte embajadora de la marca deportiva Calia La talentosa actriz está muy emocionada de formar parte de este nuevo proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las colaboraciones entre marcas y artistas están a la orden del día. De hecho, ya se han vuelto cosa de todos los días y esta moda al parecer no se va a detener. Y es que nada como el toque fresco y diferente de un famoso para darle un nuevo aire a una colección o marca. Incluso, hasta las marcas más prestigiosas se han animado a unirse para crear colecciones únicas. Ya son muchos los famosos que se han unido a sus marcas favoritas o que se han convertido en embajadores de la misma como ahora es el caso de Dascha Polanco, quien acaba de anunciar en una de las nuevas embajadoras de la marca de ropa deportiva Calia, la cual acaba de lanzar su nueva colección de primavera/verano Calia Collective. "Estoy muy emocionada de trabajar con Calia Fitness. Amo como Calia hace todo pensando en una mujer real, como tú, y su trayecto, cualquiera que sea, sin sacrificar la moda ni la función", escribió Polanco junto a un video promocional que publicó en su cuenta de Instagram. "Con la nueva campaña que sale a la venta hoy, espero que esta nueva colección te haga sentir energizada, inspirada y lista para afrontar el día, tal y cómo me ayuda a mi". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, la actriz aparece ejercitándose con unas cuerdas y ataviada con un set morado, con estampado tie-dye, de leggings y crop top, al igual que con otro set similar, pero de pantalón corto, y un pantalón crema combinado con una camiseta blanca. En esta campaña también la acompañan otras mujeres exitosas como la gimnasta Shawn Johnson East y la periodista Alexandra O'Laughlin.

