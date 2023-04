¡No creerás todo lo que cabe en el bolso miniatura de Danna Paola! La cantante mexicana compartió en clave de humor todo lo que es capaz de llevar en una minicartera, al más puro estilo Mary Poppins. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Cuántas veces tienes que casi bucear en tu bolsa para encontrar lo que buscas? Cartera, lentes de sol, celular, llaves, un labial, monedas sueltas… son artículos que podemos encontrar fácilmente en el bolso de cualquier mujer. Aunque con la moda de las carteras minis, no hay mucho espacio para perder tus objetos en sus profundidades. Si bien los bolsos femeninos a veces son misterios insondables, muchas celebridades optan por compartir qué llevan en su interior, para deleite de sus seguidores. Es el caso de Danna Paola. La mexicana quien recientemente nos deslumbró con su look en los Latin AMAs y compartió increíbles imágenes de su actuación junto al Dj Steve Aoki en la discoteca Omnia de Las Vegas, igual que Ángela Aguilar; sorprendió a todos con la cantidad de objetos que puede guardar en su bolsillo miniatura de Diesel en color blanco. Danna Paola contenido mini cartera Credit: TikTok "Hoy voy a hacer un 'que hay en mi bolsa' edición mini, porque usted sabe que aquí no solo cabe una picafresa", comentó en un video de TikTok sosteniendo el pequeño accesorio. "Me traigo un snack por si me da hambre, mini Oreos traigo dos, unas pastillitas pequeñas, la cajita del deseo y la felicidad, un penny que me encontré en la calle pues este es de la suerte, un miniblush porque pues el retoquito, un makeup remover miniatura porque, ejem, y bobby-pins, porque para este chongo hay que hacer con bobby pins". Danna Paola contenido mini cartera Danna Paola contenido mini cartera Danna Paola contenido mini cartera Left: Credit: TikTok Center: Credit: TikTok Right: Credit: TikTok La artista parecía Mary Poppins sacando cosas de la coqueta cartera. Además de galletitas y pastillas que parecían de menta, también tenía un rubor de Nars versión viaje e incluso unas toallas desmaquillantes de Neutrogena, indicando que como lleva tanto maquillaje, no le pueden faltar. También sacó unas horquillas, que siempre vienen bien y nos dejó algo intrigados con lo que llamó su "cajita del deseo y la felicidad", una caja amarilla de la marca Pure Beauty, que resultaron ser cigarros preparados con marihuana. @@dannapaola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No sabemos con seguridad si todo le cabía en su cartera, aunque por el tamaño sería posible, pues es un video editado de TikTok que la intérprete finalizó de manera cómica añadiendo otra cosa más a todo lo que sacó de su bolsa mientras levantaba hacia la cámara el dedo corazón. "Ah y un saludo de mis amigas que aún te odian".

