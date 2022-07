¿Separadas al nacer? Confunden a Danna Paola con Eiza González en este video ¡en el que parece su gemela! La cantante está en Puerto Rico para participar en Premios Juventud, y compartió un video en el que luce igualita que su compatriota. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola está en un momento pleno en su vida. Triunfa en su pasión, la música con nuevos proyectos, a la vez que desarrolla otros líneas profesionales, como el modelaje, pues fue la primera mexicana en ser embajadora de Fendi, y también en el amor, con su pareja Alex Hoyer, quien ya está pensando en boda e hijos con la intérprete mexicana. La cantante está en estos momentos en Puerto Rico, pues la noche del jueves va a actuar durante la entrega de los Premios Juventud. Y si en el pasado la han comparado con otras famosas, como Belinda por su trayectoria o Kendall Jenner por un sensual posado en bikini, ahora directamente la han confundido con otra compatriota, la actriz Eiza González. González, de 32 años, después de haber decolorado su cabello en dos ocasiones recientemente, vuelve a lucir esa larga melena chocolate que le sienta tan bien, y a menudo luce los ojos con un sencillo delineado que enmarca su mirada. Aunque suele optar por labiales llamativos, también le hemos visto presumir tonos neutros y el rostro siempre bien impecable, iluminado y contorneado. Lo que al parecer le ha servido de inspiración a la cantante para su último look. Danna Paola igual Eiza Gonzalez gemelas Credit: Instagram Danna Paola, siempre a la vanguardia de la moda y las tendencias de belleza, nos ha dejado boquiabiertos al saludar a sus admiradores desde San Juan. Con los ojos delineados en negro y pintalabios mate, la cantante de Caprichosa ha posado de perfil, presumiendo un rostro muy afilado, más de lo normal, en especial en la zona de los pómulos y la barbilla, igual que la actriz de Ambulance. Ataviada con un minivestido plateado y altísimas botas de mezclilla con original tacón, ¡se le ve clavada a Eiza! Danna Paola igual Eiza Gonzalez gemelas Credit: Instagram Su joyería también nos ha llamado mucho la atención. Además de un peculiar collar plateado de aire punk-glam, con cadena, flecos metálicos y brillantes, y grandes aretes a juego, ha portado unos adhesivos de efecto metálico, a ambos lados del puente de la nariz, como si fuera un piercing. La también actriz, que hace meses regresó a su color de cabello castaño oscuro, lleva su melena lacia con raya partida en el centro, uno de los estilos favoritos de González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Se parecen o no tanto?

