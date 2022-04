Danna Paola estrena nuevos tatuajes con mucho significado La joven actriz reveló la inspiración sentimental detrás de estos nuevos diseños. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace sólo un mes, Danna Paola perdió a una de las personas más importantes en su vida, su abuelita Chelo. Ahora, la actriz mejicana le rindió un homenaje permanente. En su cuenta de Instagram, Danna compartió con sus más de 33 millones de seguidores que se realizó un tatuaje de la fecha de nacimiento de su abuela y la frase "ser de luz". "1935 la fecha de nacimiento de mi abuelita Chelo, el ser de luz con mas alegría que pudo haber tocado la tierra, no ha sido fácil y te extraño, te recuerdo todos los días, pero se que estás volando en un mejor lugar… gracias x cuidarme tanto… te llevo siempre en mi, te amo tita", escribió. La intérprete de Mala Fama también debutó un segundo tatuaje de luna sostenida por una mano. En el mismo post, explicó que este es simbólico de su conexión con la luna. "Siempre he tenido una conexión muy heavy con la luna, es como mi madre energética en el universo, mi confidente, mi consejera, y la testigo de todos mis deseos", explica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos tatuajes fueron obra de Álex Gómez y siguen el mismo estilo de los otros tatuajes pequeños y sencillos que ya tiene la actriz. ¿Qué opinas de este homenaje a su abuelita?

