Danna Paola se convierte en la primera embajadora de Fendi para México La cantante y actriz será la imagen de las campañas de la marca en el país azteca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde muy pequeña Danna Poala ha estado en frente de las cámaras y gracias a su talento y carisma se ha convertido en una de las actrices mexicanas más conocidas y aplaudidas, no solo en México, sino también en Latinoamérica y Europa. La joven, ha protagonizado varias novelas en su país natal, pero fue, sin duda, la serie Elite (Netflix), lo que la llevó a convertirse en la nueva it girl. Ahora, la también cantante se anote otro gol en su carrera. Resulta que la mexicana fue anunciada como la nueva embajadora de Fendi para México. "Me siento muy honrada en haber sido elegida la primera embajadora de Fendi para México", dijo la actriz en un comunicado de prensa. "Fendi es reconocido mundialmente por su elegancia, innovación y estilo, valores que yo comparto y que estoy feliz de transmitir para inspirar a muchas personas". Por su parte, la marca también se ha mostrado muy complacida de haber enlistado a Danna como su nueva embajadora, la primera que eligen para realizar campañas en el país azteca. En una de las fotos de su primera campaña, la actriz aparece con un vestido color camello de manga larga combinado con botines y uno de los bolsos de la nueva colección. En otra de las imágenes aparece con un conjunto azul marino de terciopelo y la icónica cartera modelo baguette, mientras que en otra foto lleva un moderno pantalón corto de cuero, un suéter de cuello alto y un fabuloso bolso rojo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una artista multitalentosa con un divertido y audaz estilo", escribió la casa de moda junto a una foto de la primera campaña de la artista que publicó en su página oficial de Instagram. "Estamos encantados de darle la bienvenida a Danna Paola a la familia de Fendi como la nueva embajadora de la marca".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola se convierte en la primera embajadora de Fendi para México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.