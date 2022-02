Danna Paola impacta en la Semana de la Moda de Milán La mexicana es embajadora Fendi y acudió al desfile de la firma con un espectacular diseño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna PAola triunfa semana moda Milán Credit: Marco M. Mantovani/Getty Images for ABA Danna Paola ha demostrado en muchas ocasiones que además de cantar y actuar, bien podría ganarse la vida como modelo e influyente de la moda. Siempre a la vanguardia de las tendencias, además de engalanar las páginas de Chica y concedernos una entrevista exclusiva, la artista es la única mexicana hasta el momento en ser nombrada embajadora de Fendi, labor que desempeña desde el pasado diciembre. Ahora, en la Semana de la Moda de Milán hemos podido ver a la intérprete lucir sus mejores galas en la ciudad italiana e impactar con sus looks, compartiendo momentos con otras personalidades de la industria. Aunque sin duda se reservó la artillería pesada para asistir al desfile de la firma italiana para la que funge de imagen. A su llegada al show y en medio de un revuelo de fanáticos, la mexicana posó sonriente con un diseño fabuloso con un abrigo de plumas rosa pastel, sandalias con tacón transparente y tiras de peluche en lila, naranja y marrón y un bolso de mano con una ilustración multicolor de Antonio López, todo de la última colección de Fendi. Las pulseras, anillos, pendientes y gafas XXL que portó, tampoco pasaron desapercibidos para los amantes de la moda. Danna PAola triunfa semana moda Milán Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Fendi Además de su atuendo, Danna Paola apostó por un look de belleza increíble con un llamativo maquillaje fucsia en los ojos, cejas definidas y el resto del rostro en tonos naturales. Para su cabello, que ahora luce en su color natural, optó por un recogido que dejaba a la vista sus sus originales aretes, con raya partida y efecto húmedo. En el front row de Fendi compartió asiento junto a Chiara Ferragni y posó tras bambalinas con el director creativo de la firma Kim Jones, así como con otras celebridades como Rita Ora o Aron Piper. Danna PAola triunfa semana moda Milán Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi Sobre la pasarela vimos a Bella Hadid abrir el desfile protagonizado por los colores pastel en siluetas muy estructuradas, como pantalones de cuadros, corsés o faldas lápiz. Mezcla de tejidos desde cuero a gasa, tweed o mezclilla, y contraste en los accesorios con guantes y carteras en naranja o verde aguamarina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danna Paola, quien el año pasado sufrió varios problemas de salud y reconoció haber estado sometida a mucho estrés con varios proyectos musicales y de actuación en marcha, ha comenzado 2022 de la mejor manera posible, al menos, estilísticamente hablando.

