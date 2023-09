Danna Paola lanza espectacular colección con Shein de la mano de diseñadores mexicanos La cantante y actriz reveló que diseñó 45 looks perfectos para el otoño donde el plateado, el denim y su perrita los grandes protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola Credit: Photo by Johnny Louis/Getty Images | Shein.com A pocas semanas de darse a conocer la colección de Anitta con Shein, ahora Danna Paola se une a la lista de estrellas latinas que colaboran con este gigante de la industria textil. Fue a través de las redes sociales que la artista mexicana compartió un video en el que expresó su satisfacción de ser parte de este proyecto en el que dijo se desempeñó como directora creativa y además incluye los diseños de artistas de su país. "Por fin puedo compartir esta increíble campaña que hemos estado trabajando meses con @shein_mex ¡Es una locura! Diseñé más de 45 looks inspirados en esta nueva era. Colaborando con diseñadores mexicanos, y varios sets desmontables para combinar y armar los looks como quieras ¡Estoy muy feliz! Ya disponible en todo el mundo", escribió en su cuenta de Instagram. Las piezas son una propuesta atrevida para el otoño de este 2023 y, según dijo la artista, ya están disponibles en el portal de la empresa. Algo que se destaca de esta fabulosa colección son los tonos oscuros y destellos metálicos que le dan un toque moderno y sofisticado, ideal para ir a una fiesta o algún concierto. Se encuentran chaquetas, vestidos, faldas denim, pantalones cargo, abrigos largos, plumas y transparencias. La también actriz incluyó en su colección prendas como abrigos y suéteres para un perro, en honor a su mascota llamada Lucrecia, igual que su personaje en la exitosa telenovela juvenil Élite. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que la artista no solo está enfocada en moda, sino también en su música. Este sábado 9 de septiembre se estará presentando en Palladium Times Square en la ciudad Nueva York y en el mes de noviembre llegará a países de Latinoamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia, entre otros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola lanza espectacular colección con Shein de la mano de diseñadores mexicanos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.