Danna Paola presume estrías y amor en sexy campaña publicitaria junto a su novio Alex Hoyer La mexicana ha posado en ropa interior y en la cama con su novio para una campaña de San Valentín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola ha demostrado en muchas ocasiones que además de cantar y actuar, bien podría ganarse la vida como modelo e influyente de la moda. Después de un 2022 complicado, en el que la cantante compartió que sufre problemas de ansiedad y depresión, la mexicana comenzó el año de la mejor manera, en bikini frente al mar y en compañía de su novio, el también cantante Alex Hoyer. Y parece que el 2023 le está trayendo muchas bendiciones, pues acaba de protagonizar una campaña de San Valentin para la firma de ropa Calvin Klein, en la que posa en ropa interior y en la cama con su amor. Siempre a la vanguardia de las tendencias, además de ser embajadora de Fendi, la compositora funge como modelo divinamente. Las imágenes, sexis y atrevidas, suben las temperatura. En blanco y negro la intérprete de 27 años presume su espectacular silueta y su amor, pues a la vista está la complicidad con Hoyer, con quien ya ha hablado de boda e hijos. En la galería de fotos podemos ver a la actriz con un conjunto de aire deportivo, con la clásica banda elástica de la marca, mientras sujeta una cámara instantánea. En la segunda luce el mismo set, con una chaqueta de mezclilla encima, a juego con el calzoncillo de su novio mientras se rían él la abraza. Es en esta imagen que podemos percibir las estrías en la parte alta de la pierna de Danna Paola, quien igual que otras artistas jóvenes como Karol G, Samadhi Zendejas o Evaluna, nos dan una lección de autoestima normalizando que la aparición de estas marcas es algo natural en todas las mujeres. En la tercera estampa, la estrella mexicana posa muy sonriente con un top blanco y rojo, iluminada por el sol. Y en la última foto que ha compartido, aparecen tumbads en la cama a punto de besarse, ella con un conjunto de tanga top negros, él como calzoncillo a juego y camiseta. Junto a la publicación, la intérprete simplemente escribió, "El arte de amar y ser amada de regreso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte Hoyer compartió mas imágenes de la campaña en el que vemos su lado más "de modelo" y travieso junto a su chica, con quien atraviesa un dulce momento. Pese a que se trata de una campaña publicitaria, el sentimiento es real y se nota. ¡Viva el amor!

