Danna Paola causa sensación con su diminuta cintura La actriz y cantante mexicana recibió más de un millón de me gusta en esta imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Danna Paola se ha convertido en una de las it girls del momento. Y es que la actriz mexicana no solo ha protagonizó una de las series más populares de los últimos años, su carrera como cantante ha seguido subiendo como la espuma y su faceta de modelo la llevó a convertirse en la primera embajadora de Fendi en México. Y es que su estilo es la inspiración para muchas e incluso la ha llevó a convertirse en el centro de atención durante la Semana de la moda de Milán. El hecho es que, ya sea por su carrera o su vida personal, la cantante siempre da mucho de qué hablar, en especial cuando se trata de alguna foto sexy o controversial que publique en su cuenta de Instagram. Ese es el caso de una de las fotos que publicó recientemente en la que aparece con un look que incluye jeans de talle alto, lentes rojo vino, un bolso plateado y un sexy top blanco tipo corsé. Si bien es un atuendo casual y chic, es sencillo. Fue el etilo de su top lo que hizo que este llamara mucho la atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen que publicó en dicha red social desató un mar de piropos y elogios de parte de sus seguidores. La foto tiene 2,5000 comentarios y un poco más de un millón de me gusta. Y es que su top le hacía ver una cinturita tan diminuta que podría competir con la misma Thalía. ¿Será que tiene una costilla menos? Es cierto que el corte de la blusa hace que se acentúa mucho más su cintura, no se puede negar que la actriz goza de un abdomen plano y una cintura que da envidia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danna Paola causa sensación con su diminuta cintura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.