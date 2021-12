"De vuelta a lo básico": Danna Paola regresa a su color natural de cabello y no nos puede gustar más La cantante se siente llena de ilusión para empezar el nuevo año con su larga melena en un tono castaño oscuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola vuelve al cabello castaño Credit: Shy McGrath/WireImage Danna Paola lo ha vuelto a hacer. Adelantándose a la tendencia, la cantante y actriz, siempre a la cabeza en cuestiones de moda y belleza, ha cambiado de look para despedir el 2021 y el resultado nos encanta. Desde que tiñó su cabello de rubio en julio de 2020, siempre ha mantenido ese tono en su look en cualquiera de los estilos que ha presumido, desde el bob, a media melena, más largo, con y sin flequillo… bien en toda su cabellera o en degradadas mechas en puntas y flequillo como lo lucía últimamente. Pero para despedir el año ha decidido hacerse un arriesgado cambio de look que ha querido compartir con sus más de 33 millones de seguidores en Instagram con el siguiente mensaje: "De vuelta a lo básico. De vuelta a mi alma real. Hola morena. Adiós 2021". En las imágenes, Danna Paola posa con el cabello suelto y lacio, flequillo estilo bangs y largo hasta media espalda, ataviada con un slip dress satinado y un suéter de punto en color marfil que aún resalta más el marrón chocolate de su nueva cabellera. Para completar su look, un maquillaje en tonos tierra, con abundantes pestañas y delineado de ojos intenso, labios marrones y original manicura bicolor. Parece que la artista está realmente feliz de volver a su color de pelo natural y explicó a través de sus historias que "los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que has vivido". Sin duda el 2021 ha sido un año intenso para la mexicana, a quien ya nos habíamos acostumbrado a ver de rubia. Pero además de trabajar durante en su nuevo disco y en la actuación, con su participación en la serie de Netflix Élite, la cantante, quien reveló a principios de mes que sufría una grave enfermedad respiratoria, ha querido reflexionar antes de darle la bienvenida al 2022. "Muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho…", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a los problemas que ha enfrentado, la intérprete está agradecida con el universo por la gente que le ha apoyado. "Fue un año extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener una familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso", añadió. Para terminar, la primera embajadora de la firma de lujo Fendi en México, explicó que se siente lista para recibir el 2022 llena de energía. "Hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí porque termino este año más fuerte que nunca y llena de ilusión". ¿Qué te parece su cambio?

