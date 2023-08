Danna Paola le dice adiós a las uñas acrílicas y lanza un profundo mensaje sobre la belleza La cantante mexicana ha decidido dejar de usar este tipo de manicura artificial y reflexiona sobre la presión que siente la mujer para verse perfecta, incluso poniendo en riesgo su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danna Paola está triunfando con su nueva gira mundial XT4S1S dándolo todo en el escenario y conectando más que nunca con sus fanáticos. Icono de moda y belleza, a la mexicana le encanta hablar con sus admiradores y aprovecha cualquier ocasión para responder a sus preguntas. Recientemente, durante un directo de TikTok, la cantante de tqum fue cuestionada por sus uñas, que ya no lucen tan arregladas como antes, y la también actriz fue sincera en su respuesta sobre por qué ha dejado de usar manicura postiza. "Decidí dejar de usar uñas de acrílico a pesar de habérmelas hecho toda mi vida porque ya saben, tener las manos bonitas…" explicó la intérprete con cara de 'es lo que hay que hacer'. "Pero llegó un punto en el que, no sé si mucha gente va a coincidir conmigo pero seguro sí, pasar 4 horas sentada en una silla haciéndome las uñas, no mi amor, mi tiempo vale mucho para sentarme haciendo uñas 4 horas, y me da muchísima ansiedad, lo paso mal y de un tiempo para acá no estoy [con las ganas] de sentarme 4 horas para hacerme las uñas". Danna Paola deja de usar uñas acrílicas Credit: Denise Truscello/WireImage Además del tiempo que necesita invertir en este tipo de manicuras, la cantante experimenta otro tipo de problemas cuando luce uñas acrílicas. "Además no puedo escribir, y utilizo bastante las manos. La última vez me levanté una uña de acrílico y se me levantó la uña completa así que dije, no bebé, esto así no quiero, no. Y me las dejé así y ahora traigo uñas de rockstar porque la verdad que soy muy feliz, y me encanta pintármelas de negro, así ya normal". Después de un 2022 complicado, en el que la cantante compartió que sufre problemas de ansiedad y depresión, la mexicana está viviendo un 2023 pleno, en compañía de su novio Alex Hoyer, con quien además de compartir besos también protagonizó una campaña publicitaria. Pero su estatus de modelo, para Fendi, Calvin Klein y otras marcas, no ha impedido a Danna Paola aprovechar para ir un poco más allá en su análisis sobre el uso de este tipo de manicuras y de la presión que sienten las mujeres por lucir siempre perfectas y arregladas. Danna Paola deja de usar uñas acrílicas Credit: TikTok "Creo que es un poco como j*d*d*, como que la mujer siempre tiene que traer uñas hechas de [cosas perjudiciales]…el gel también te j*d* las uñas. [He usado] mucho acrílico toda mi vida entonces dije ya no quiero". Aunque las uñas acrílicas no son perjudiciales de por sí, conllevan un compromiso, pues por el crecimiento de la uña natural, es necesario visitar el salón cada 2 o 3 semanas para tenerlas perfectas. Su creación y retirada conlleva el uso de ácidos y otros químicos que pueden llegar a desencadenar reacciones alérgicas, así como el uso de limas y cepillos que pueden ser agresivos para las uñas naturales. @@yoblis7 SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La manicura artificial pueden mejorar la apariencia de nuestras manos, dándoles una apariencia arreglada y estilizada, pero elegirlas nunca debe suponer un riesgo para nuestra salud física o mental. La reflexión de Danna Paola seguro nos lleva a considerar todas las ventajas e inconvenientes antes de apostar por las uñas acrílicas.

