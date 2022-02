El look del día – febrero 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Danna García, Pasión de gavilanes Credit: Instagram/Telemundo Paola Rey, Danna García y Natasha Klauss son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Reina Letizia Reina Letizia, España, look del día Credit: Paolo Blocco/WireImage Chic y clásica como siempre, vimos a su majestad luciendo un traje floreado para visitar un hospital. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del día Credit: Instagram/Migbelis Castellanos/Iván Olivares La presentadora nos asombró con este look de vaquera que compartió en sus redes. 2 de 9 Ver Todo Paola Rey Paola Rey, Pasión de gavilanes Credit: Instagram/Telemundo Anoche en la alfombra roja de Pasión de gavilanes, la actriz quedó regia en la alfombra con esta propuesta negra de volantes y un labial rojo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Danna García Danna García, Pasión de gavilanes Credit: Instagram/Telemundo En el mismo evento de Telemundo, nos encantó esta prenda sensual inspirada en la lencería. La actriz completó el look con sandalias y ondas suaves en su cabello. 4 de 9 Ver Todo Natasha Klauss Natasha Klauss, Michel Brown Credit: Instagram/Telemundo Derrochó glamour junto a Michel Brown con una blusa blanca que mangas abullonadas y pantalones anchos. 5 de 9 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, look del día Credit: Instagram/Jacky Bracamontes/Uriel Santana Impactó en las redes con este vestido asimétrico en verde neón llamativo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Jessica Rodriguez/Instagram ¡Queremos copiar esta propuesta de estilo casual con botas altas y minifalda! 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz de raíces mexicanas sabe que nunca se falla con un vestido negro. 8 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Noam Galai/WireImage Divina quedó con un jumpsuit negro y este abrigo espectacular en un estreno de Broadway. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – febrero 11, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.