Close

Danilo Carrera y su elegante estilo a través de los años Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Alexander Tamargo El protagonista de nuestra portada digital de esta semana siempre deslumbra en los eventos con su porte masculino, trajes entallados y originales zapatos. Con su buena percha, el actor y conductor ecuatoriano puede atreverse con la tendencia que desee, seguro que le queda de cine. Empezar galería Hombre de negro Image zoom Credit: Gilbert Carrasquillo/FilmMagic Con este traje negro entallado a juego con camisa y corbata satinada en el mismo color, asistió a la fiesta de Los 50 Más Bellos de People en Español en el 2014. Los zapatos acordonados de punta fueron la guinda del pastel de su look. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Clásica elegancia Image zoom Credit: John Parra/WireImage El clásico esmoquin negro —de solapas satinadas y camisa con botones forrados y pajarita— fue la elección del actor para asistir a la entrega de los premios Latin Grammy del 2014 en Las Vegas. 2 de 10 Applications Ver Todo Detalle asimétrico Image zoom Credit: Alexander Tamargo/WireImage Más relajado y sin chaqueta, el ecuatoriano acudió a la presentación de una línea de ropa en Miami en el 2015. Pantalón gris de vestir y una original camisa estampada con cuello Mao y botones asimétricos fueron su apuesta, combinado con zapatos acordonados de cuero marrón. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Modelo bicolor Image zoom Credit: Alexander Tamargo/WireImage Los colores neutros son de los favoritos del también conductor, quien presumió un traje de cuadros en blanco y negro en los Premios Juventud del 2015. Con la chaqueta abierta y sin corbata supo equilibrar la formalidad del traje con un toque fresco y juvenil. 4 de 10 Applications Ver Todo Inspiración vinotinto Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Un poco más colorido, pero sin salirse de la sobria paleta masculina, hizo lo suyo en la edición de Premios Juventud del 2017 celebrada en el sur de la Florida. Con su traje entallado en color burdeos y pañuelo en la solapa sorprendió luciendo mocasines brillantes sin calcetines. 5 de 10 Applications Ver Todo Toque roquero Image zoom También en el 2017, en los premios Kids Choice Awards entregados en Ciudad de México, usó una chaqueta que combinaba cuero y tejido, decorada con tachuelas metálicas. Camisa negra desabrochada y pantalones por el tobillo con mocasines completaron su look. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aire montero Image zoom Credit: Mezcalent.com Unos pantalones de mezclilla entubados y rasgados, camiseta negra, cazadora y zapatillas deportivas fueron su elección para presentar a la prensa el programa República Mundialista, un show deportivo de Univision. 7 de 10 Applications Ver Todo Nocturno Image zoom Credit: Mezcalent.com Con el cabello más largo y de vuelta a un look total en negro pisó la alfombra de una entrega de premios en Ciudad de México en el 2019. Un entallado traje, a juego con una camisa con varios botones desabrochados y botines, lo convirtieron en uno de los mejor vestidos del evento. 8 de 10 Applications Ver Todo Casual y juvenil Image zoom Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Nadie como el actor para combinar un pantalón de mezclilla con una chaqueta americana. El contraste entre camisa blanca formal y zapatillas de aire deportivo le quedó genial a Carrera en el primer día de filmación de Vencer el miedo en el 2019. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio De punta en blanco Image zoom Credit: Mezcalent.com Para presentar Vencer el miedo, el protagonista de la novela escogió pantalones de mezclilla blancos y camisa y cazadora del mismo color que combinó con unos mocasines de ante en color beige con borlas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Danilo Carrera y su elegante estilo a través de los años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.