Daniella Navarro mostró orgullosa varias partes de su cuerpo: "Sí, miren, tengo celulitis" Antes de su entrada en La casa de los famosos, la venezolana no tuvo problema en enseñar la piel de naranja en sus piernas y otras marcas en su piel. Es una de las participantes de La casa de los famosos que más está dando que hablar. Daniella Navarro dice lo que piensa sin importarle el qué dirán y eso la ha convertido en, no solo toda una líder en el reality, sino también en la protagonista de muchas historias. Una de las más fuertes fue su enfrentamiento con Niurka Marcos, la otra gran personalidad de este show. La venezolana fue de las pocas que se atrevió a enfrentarse a ella en un momento determinado donde la casa empezaba a tener sus bandos. Por decirle, hasta le dijo cosas no muy bonitas sobre su físico. Una manera de atacar que, sin embargo, nada tiene que ver con su forma de afrontar las situaciones naturales del cuerpo. Antes de su entrada al show, Daniella ha utilizado sus redes para presumir su figura y belleza al natural, con su celulitis, sus manchas y marcas incluidas. Todo para que sus seguidoras aprendan a amarse tal cual son y, también a cuidarse. Daniela Navarro Daniela Navarro | Credit: Grosby Telemundo Center Grand Opening, Miami, USA - 09 Apr 2018 "Sí, miren esta es mi realidad, sí tengo celulitis, y aunque siempre les digo que el caso de la celulitis no es un tema de vanidad si no de salud, es NORMAL que tengamos, y no es para que se acomplejen, todo lo contrario, se ocupen mis mujeres bellas, siempre les diré que se amen como se ven, pero sí deben ocuparse, tu seguridad no va por tener o no tener celulitis o estrías, tú eres más que eso, no te pido que te cuides por odiar la celulitis, todo lo contrario, te pido que te cuides porque amas tu cuerpo y quieres tenerlo siempre con buena salud", lee uno de sus posts en Instagram. Daniella reconoce haber recibido críticas en más de una ocasión por su figura, a veces por estar más delgada, otras por haber subido de peso. A pesar de todo lo que recibe, ella siempre ha mantenido una postura de amor propio y a sí misma por encima de todas las cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La belleza depende de los ojos de quien la mire, está bien usar filtros, yo los uso y me encantan, pero no temo a mostrarme como soy, recuerden siempre, la vida no es Instagram, recuerden siempre, NO todo es tan fácil como queremos hacer creer, nada se logra sin disciplina, detrás de casa ventana existe un ser humano que siente y padece, existe un grupo muy, muy pequeño que detrás de la ventana que insulta, se sienten valientes, pero como me encantaría ver a esos valientes que ofenden delante de la persona que insultan, empatía mundial es lo que hace falta , las críticas constructivas son siempre bien recibidas , el detalle está cuando insultan", escribió junto a otra imagen. En este otro caso, mostraba su rostro sin maquillaje y la mancha que tiene en uno los laterales, cerca de la mejilla. Sin complejos, reconoció usar filtros pero nunca para tapar lo que es real. Daniella atraviesa un momento crítico en el concurso tras sus recientes enfrentamientos con Salvador Zerboni e Ivonne Montero, pero parece que siempre sale airosa. Ya con la final a la vuelta de la esquina y con menos gente en la casa, es cuando se verá el apoyo con el que cuenta la venezolana. Lo que es innegable es que ha llegado muy lejos.

