Daniella Navarro entra en quirófano para hacerse estos cambios en su cuerpo Desde la clínica y lista para el proceso, la actriz venezolana compartió con su público qué dos partes de su figura se va a retocar y por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una maravillosa fiesta de cumpleaños a su hija Uguiella, quien ya tiene 6 añitos, Daniella Navarro se preparó para dar un paso más en lo que a su físico se refiere. Este jueves, la actriz venezolana entraba en quirófano para retocarse dos partes importantes de su cuerpo. Así mismo lo explicó en varias historias de Instagram y desde la clínica del doctor Luis Gil, donde van a llevar a cabo la cirugía plástica. Más que un cambio por un asunto de belleza, la que fuera participante de La casa de los famosos, aseguró que lo hace principalmente por salud. La feliz mamá dio todos los detalles de lo que se iba a hacer. Por un lado se intervendría el pecho. Tal y como explicó, su hija estuvo en proceso de lactancia hasta casi los tres años, lo que hizo que sus pechos crecieran. Incluso, a modo de risas, asegura que siguen aumentando a día de hoy, dejando una forma algo desequilibrada. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Telemundo Así que el doctor Gil le iba a hacer una corrección del relieve de la parte superior donde una se levanta más que la otra y, en ciertos momentos, llega a ser hasta molesto físicamente. Aclaró que no es una cuestión de vanidad, sino de comodidad y bienestar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mismo ocurre con el retoque que se hará en la zona de su cintura. Daniela contó que padece diástasis, una lesión que hace que los músculos del abdomen se separen en exceso. El dejarlo así puede dar lugar a problemas digestivos, de columna e incluso dolor abdominal. La artista dio explicaciones y mostró las partes que el doctor había dibujado en su figura para el momento de la operación. A pesar de su sinceridad y apertura con el público, no faltaron las críticas. Algo a lo que ella no se calló. "Siempre sale la frustrada y envidiosa que dice 'no se acepta como eres'. ¡Yo me acepto como soy, me amo como soy! Pero, uno, primero es la salud, la diástasis hay que cerrarla porque vienen problemas como por ejemplo en la columna. Y dos, lo hago porque quiero y puedo, cosa que tú no", expresó. Una vez contestados a los haters, Daniella prometió publicar el antes y el después de su cuerpo para que todo el mundo pudiera ver la transformación de forma real, no solo con un resultado. Aseguró no tener problema en mostrarse antes de la intervención para que de verdad se puedan comprobar los cambios. Eso sí, primero necesita unos días para recuperarse y estar de nuevo al cien por cien. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro entra en quirófano para hacerse estos cambios en su cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.