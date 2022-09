Daniella Navarro deslumbra en México como modelo de reconocida marca de moda mexicana La actriz venezolana protagonizó este jueves una sesión de fotos muy especial en México en la que tuvo el honor de modelar los exclusivos diseños de una firma que ha vestido a celebridades como Lucero, Yuri o Geraldine Bazán. "Esto para mí es un honor", reconoció Daniella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro fue una de las protagonistas indiscutibles de La casa de los famosos 2. Aunque no se convirtió en la ganadora, la actriz venezolana se llevó de su polémica participación en el exitoso reality show de Telemundo una historia de amor que continúa latiendo con fuerza en la actualidad, además de una legión de seguidores que la apoya incondicionalmente. Un país que la ha recibido con los brazos abiertos ha sido México, donde la intérprete de 39 años está disfrutando de unos días en compañía de su novio, el actor argentino Nacho Casano. Aprovechando su estancia en el país, la mamá de Uguiella fue invitada a protagonizar una sesión de fotos diseñada por el reconocido estilista de celebridades mexicano George Figueroa en la que tuvo el honor de modelar algunos de los exclusivos diseños de la marca Víctor & Jesse, firma que ha vestido a celebridades como Geraldine Bazán, Lucero, Chiquis o Yuri. "Esto para mí es un honor y un privilegio", reconoció Daniella a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. "Estoy inflada de felicidad". Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro "No saben lo feliz que estoy de tener a esta mujer. Aquí en México sí la queremos y mucho", dijo por su parte el estilista. "El cuerpo de esta mujer nos tiene impresionados a todo el equipo". Jesse Martínez, uno de los creadores de la marca que vistió a Daniella en esta sesión de fotos, también se mostró feliz de que la actriz modele sus diseños bajo el lente del fotógrafo Rubén de León. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro "Hoy nos tocó al fin coincidir con Daniella Navarro, estamos en una sesión de fotos maravillosa con un supermegaequipo, de verdad no se pierdan nuestras redes porque pronto van a ver los resultados. Estamos felices de recibirla y de tener a esta chama aquí con nosotros", expresó. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella dio un pequeño aperitivo de lo que fue esta sesión de fotos a través de las redes y sus seguidores coincidieron en lo mismo: lo bella y espectacular que se veía. "Estoy feliz y agradecida con Dios por regalarme personas tan especiales. Gracias México lindo y a su gente. Estoy feliz con esta sesión", aseveró la exhabitante de La casa de los famosos 2.

