¡Daniella Navarro comparte su cambio físico a punto de cumplir los 40! La actriz se comprometió consigo misma "de estar como cuando tenia 18 años", y lo está consiguiendo. Estos son los primeros resultados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2023 ha comenzado con todo para Daniella Navarro y así mismo lo ha compartido la venezolana con la mejor de las energías a sus seguidores. En febrero cumple 40 años y se ha prometido a sí misma verse y, sobre todo, sentirse mejor que nunca. Parte del camino ya lo ha dado y así se lo ha contado a sus fans en las redes sociales. A través de un video de lo más motivador, la actriz mostró los primeros resultados de su cambio físico que la tiene entusiasmada. No por solo lucir estupenda, sino por la fuerza y el amor propio que este paso le está dando. "Bienvenido mi mes el mes del amor, de mi cumpleaños y este año me llegan los 40, y me puse de mete de estar como cuando tenia 18 años y se los prometo que lo lograré, por mí, para mí", escribió junto a este video. Daniella Navarro La transformación de Daniella Navarro | Credit: Mezcalent La participante de La casa de los famosos 2 hizo una significativa reflexión sobre la vida, las experiencias y las lecciones aprendidas de lo vivido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los años son los que te enseñan, no existe un libro ni ninguna guía, pasaría por cada una de mis experiencias para llegar hasta donde hoy estoy, mujeres, la edad es un número, la actitud delante de la vida lo es todo, los adoro. Feliz inicio de mes, recuerden todos tenemos pensamientos, negativos el secreto es no alimentarlos, bailen, rían, gocen que la vida es una sola", expresó. Y con mucho sentido del humor, se dirigió a quienes la criticarían por mostrarse feliz y al natural en unos diminutos bikinazos. "Este año lo único que voy a perder es peso, agarrada duro de ti mi papá Dios, tú mandas, así que me relajo y coopero jajajaja. P.S.: por cada criticona que salga es una libra menos jajajaja, para mí una para la criticona", bromeó.

