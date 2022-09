¡Daniella Navarro cambia de look y sus fans reaccionan! Daniella Navarro se cambió el look y mostró los resultados en su cuenta en Instagram. Reconoce que no se veía así desde el año 2015. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Daniella Navarro compartió con sus seguidores un video en sus redes sociales en el que muestra el cambio de look que se hizo. A través de una publicación que compartió en su cuenta en Instagram, la exconcursante de La casa de los famosos mostró cómo cambió el color de su cabello, dejando atrás el tono moreno al que nos tenía acostumbrados. La venezolana ahora luce una melena con reflejos rubios que le dan más luz a su rostro. "Desde 2015 no era rubia, güera, carita, mona... ¿Cómo le dicen en tu país al color de cabello?", preguntó a sus seguidores. Al parecer por la reacción se sus seguidores, este nuevo look ha gustado a muchos ya que el video alcanza más de 32 mil comentarios y ya ha sido visto por casi medio millón de personas. Incluso se pueden leer mensajes como: "Qué belleza. Quedó perfecto", "Espectacular. Aquí en Costa Rica se dice macha, jaja, rubia, etc. Te ves preciosa con cualquier look", "Mi venezolana hermosa, te queda precioso", "Hermosa mujer. Dios te bendiga", "Siempre hermosa mi Dani, pero esta vez te luciste. Amo la tonalidad", "Estás espectacular, te da otro brillo al rostro", "Qué cambio tan bello", "Te ves más hermosa que antes Dani, y lo más importante es que te guste a ti. Dios te bendiga y cuide siempre". Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro Aunque hubo algún usuario que no estaba muy convencido: "Te queda el rubio pero esos dos colores no me gustan, lo digo con todo el amor del mundo, pero el estilista siento que no hizo bien su trabajo". Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, la intérprete tuvo que acudir también a sus redes sociales para defenderse de las críticas que está recibiendo desde que abandonó el show de telerrealidad de Telemundo. Muchos consideran que Daniella se da a la buena vida y que no hace nada en su casa, a lo que ella quiso plantar cara contestando de manera contundente: "Señores, dejen de hablar tanta bobada". Y añadió: "Dijeron que yo tenía chofer y dónde está, yo lo quiero encontrar". Por el momento, Navarro sigue disfrutando al máximo de su relación con Nacho Casano. Y cuando ya pasó más de un mes de su salida de la casa más famosa de la televisión hispana, la actriz venezolana y el actor argentino siguen juntos y muy enamorados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Daniella Navarro cambia de look y sus fans reaccionan!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.