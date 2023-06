Conoce el estilo de Daniela Martínez Caballero, la nueva estrella fashionista de telenovelas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Como parte del elenco de Golpe de suerte, la chica de 21 años ya se está destacando como uno de los nuevos rostros del mundo del entretenimiento. Empezar galería Su nuevo rol Daniela Martínez Caballero Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Después de su participación en Mi camino es amarte, la joven mexicana se une al nuevo proyecto de Nicandro Díaz junto a Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cabello envidiable Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Aparte de su talento, la actriz se destaca por su melena envidiable en un tono cobrizo que cuenta entre los colores de cabello más populares del año. 2 de 7 Ver Todo Alfombra espectacular Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero ¡Qué guapa! Para los People's Choice Awards en CDMX, eligió un traje blanco de escote atrevido y abertura frontal. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Atuendo denim Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Como amante de la moda, Dany siempre maravilla en las redes con atuendos como este conjunto de jean. 4 de 7 Ver Todo Marcando tendencia Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Inspírate para tus vacaciones con este pantalón acampanado de estampado alegre y top estilo corset. 5 de 7 Ver Todo De fiesta Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Para asistir a un concierto, la chica optó por el brillo con un conjunto de lentejuelas y una boa emplumada. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Todo una modelo Daniela Martínez Caballero Credit: IG/Daniela Martínez Caballero Aún no han empezado las gradaciones de la telenovela, pero estaremos pendientes de ver a Dany en este nuevo rol. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

