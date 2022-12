Daniela Álvarez muestra orgullosa su nueva Barbie que también usa una prótesis La modelo y presentadora colombiana mostró su nueva muñeca en un video y junto a un hermoso mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que perdió una de sus piernas, Daniela Álvarez se ha convertido en un ejemplo para miles de personas alrededor del mundo y no es para menos. La modelo y presentadora colombiana ha enfrentado su situación con mucha entereza y coraje, y se ha adaptado a su nueva vida como toda una campeona. Incluso, ahora Álvarez tiene más trabajo que nunca y el amor le sonríe. Si bien cada cierto tiempo se encuentra con nuevos retos que sobrepasar, la vida le sonríe a la colombiana y ahora vuelve a ver realizado otro de sus sueños. Resulta que crearon una muñeca en su honor, la cual tiene una pierna menos y usa una prótesis. La exreina publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra a su nueva "barbie", con la que hace diferentes posiciones y el cual acompañó de un empoderador mensaje. "El poder [de] verme reflejada en esta Barbie me deja claro que nuestro poder está en las diferencias", escribió Álvarez junto a la hermosa y motivadora publicación. "Con Barbie no hay límites ni barreras. Con Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser. #elpoderdelasdiferencias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muñeca forma parte de una nueva colección de Barbie, que también incluye un Ken en silla de ruedas, con la que buscan ser más inclusivos y ayudar a las personas con discapacidad a que se sientan identificados y apapachados. Los comentarios de admiración y cariño hacia ella no se hicieron esperar, pero sin duda, el de su novio Daniel Arenas nos robó el corazón. "Siempre soñé y le pedí a mi Dios mi propia Barbie", escribió el actor colombiano en el área de comentarios de dicha publicación. "No solo escuchó mis oraciones, sino que me premió contigo mi muñeca hermosa. Para mi eres y serás siempre la más bella, única e irrepetible. Te Amo mi Barbie".

