Descubre todos los secretos detrás del maquillaje de Daniela Álvarez en Nuestra Belleza Latina El maquillista de celebridades Gerald Santiago es el encargado de hacerla lucir como toda una reina en cada gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este próximo domingo 21 de noviembre será la gran final de Nuestra Belleza Latina (Univisión) y la verdad es que vamos a extrañas los retos, los looks de Alejandra Espinoza y también la picardía de los jueces. Ahora bien, lo que más vamos a echar de menos son los increíbles looks de belleza de Daniela Álvarez. Durante esta temporada del show de telerrealidad, la modelo colombiana no solo ha cautivado con su carisma y energía, sino también con sus atuendos y los distintos y modernos looks de belleza que ha portado cada semana. El encargado de realizarle esos espectaculares looks es el maquillista de celebridades Gerald Santiago, quien cada semana le da riendas sueltas a su imaginación y hace que la colombiana luzca y se sienta como una reina. "Yo me inspiro en prácticamente en tu historia de motivadora. Yo siento que te estoy haciendo como una heroína", explica el experto, quien asegura que le encanta resaltar los ojos de Álvarez. "Quiero que te veas como de película, que te veas como reina, princesa, que te veas como una semidiosa". Por su parte, la colombiana le ha permitido al maquillista que experimente con su rostro y que le haga los looks más modernos y atrevidos, los cuales la han dejado fascinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo llegué a Miami y definitivamente siento que Gerald ha marcado un antes y un después porque en Colombia yo tengo mi maquillador estrella que se llama Jason y tengo a mi prima Makeup by Lolita. Pero los looks son diferentes. Allá no se maneja mucho el brillo, ni las piedras", cuenta Álvarez. "Acá hemos marcado otra cosa nueva, una cosa más vanguardista, más moderna. Yo siento que me he atrevido más, me he lanzado. Me siento mucho más lanzada". ¿Uno de los mejores secretos del maquillista? Sin duda, el uso de cintas adhesivas especiales que ayudan a que los ojos luzcan más almendrados y a que el rostro tenga mejor definición. Es por eso por lo que Álvarez está encantada con su trabajo y no duda en dejarse llevar y permitirle que haga su magia. No te pierdas el video al inicio de este artículo para que conozcas todos los trucos de belleza tanto de Santiago como de Álvarez.

