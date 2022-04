Mira todo lo que hace Daniela Álvarez para no perder una cita con su peluquero La presentadora y ex-reina de belleza colombiana mueve cielo y tierra para pintarse el cabello donde su estilista de cabecera. Aquí los detalles y los cómplices amorosos que le permiten lograrlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada detiene a la valiente y decidida Daniela Álvarez. Luego de la amputación de su pierna hace casi dos años por complicaciones con una cirugía, su vida y su carrera son un ejemplo de superación y determinación que no dejan de causar admiración entre sus millones de seguidores. Cuidarse y mantenerse guapa también ocupan un lugar importante en su agenda y más cuando se trata de su espectacular melena. Y así lo confirma su estilista de cabecera y compañero de aventuras desde el 2011, Jaison Sosa. Precisamente Sosa, quien ha trabajado con ella desde sus tiempos como reina de belleza y en realities colombianos como "El Desafío" de Caracol TV, fue quien ayer compartió en redes este simpático vídeo de la visita de Álvarez a su salón ubicado en su natal ciudad de Barranquilla. Entre risas y bromas, el experto de belleza narra la escena mientras graba a Daniella a su llegada a la entrada del establecimiento en brazos de su novio, el actor colombiano Daniel Arenas. Mientras él la carga amorosamente cuesta arriba por las empinadas escaleras, otro asistente se encarga de la silla de ruedas y ella proclama divertida: "Todo lo que tengo que hacer para pintarme el pelo con Jaison Sosa". Y es que la ex-reina no solo tiene que viajar en coche, silla de ruedas y los brazos de su amado para llagar a su cita. Actualmente vive en Bogotá lo que le implica tomar además un vuelo de una hora. Además en estos días recientes no ha podido usar su prótesis pues tiene una herida en su único pie que le impide apoyarlo obligándola a usar la silla de ruedas permanentemente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de la larga travesía y una vez en manos de su cómplice de belleza a quien Álvarez define como "el hombre que toda mujer desea tener" todo el esfuerzo vale la pena. El vídeo de la llegada al salón que compartió en redes la Revista Vea se convirtió en viral y no faltaron por supuesto los piropos para el galante novio, a quien ella misma define como todo un "bollo" una expresión muy costeña para decir que está guapísimo. Definitivamente se trató de todo un despliegue para desplazarse a cumplir su cita. Y más allá de una tierna imagen lo que más nos cautiva es que definitivamente el amor, el apoyo y la solidaridad lo pueden todo. Aplausos para ese novio tan atento y cariñoso que con estos gestos no solo derrite a su amada y por supuesto para el estilista que como era de esperarse complació a su reina y la dejó divina.

