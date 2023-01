Daniela Álvarez revela que tiene una enfermedad en la piel: "Algo literal estaba mal en mi cuerpo" Sin una gota de maquillaje y cero filtros, la exreina de belleza colombiana mostró las marcas en su rostro e indicó el tratamiento facial al que tuvo que recurrir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Álvarez es un símbolo de belleza y resiliencia. Tras la amputación de su pierna izquierda, la modelo colombiana sigue fiel a su estilo de mostrarse al natural y esta vez mostró unas manchas en la cara y habló sin tapujos de dos enfermedades que padece hace más de una década. La exreina de belleza colombiana explicó a través de sus redes sociales que la marca encima de la boca le salió porque después de que se hizo la depilación con hilo, al día siguiente se expuso al sol. "Esa mancha que ustedes ven ahí negra, resulta que me la hice de la manera más tonta posible. Un día me fui a hacer el hilo [depilación] y resulta que al día siguiente me fui para la playa, sol brisa, mar y naturalmente con la piel muy sensible a quemarse me salieron estos negritos", dijo en Instagram, antes de someterse a una sesión de tratamiento con láser fotona. Álvarez comentó que también tiene otra mancha en su ojo izquierdo que se ha vuelto más grande con el tiempo debido al estrés y a que tiene hipotiroidismo y vitiligo desde hace más de 10 años. "Para los que quieren saber por qué me salió la manchita, voy a contarles que hace 10, 11 años atrás no sabía que tenía tiroides un poco no regulada, tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía y como efecto secundario, me salió esa mancha, que fue lo que me avisó que algo literal estaba mal en mi cuerpo", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria, quien fue jueza en el reality de Nuestra Belleza Latina en el 2021 (Univision), mostró unos videos del tratamiento estético al que se sometió para quitarse las manchas y aseguró que después de las cuatro sesiones que toma el procedimiento, las manchas en su labio van a quedar en el pasado.

