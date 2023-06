Daniela Álvarez comparte en bikinazo: "Amo recordar que podía saltar" Con su tremendo "cuerpazo" la exreina de belleza y presentadora se remonta al 2019 a una dinámica sesión de fotos antes de perder su pierna por complicaciones médicas. Aquí imágenes y sus reflexiones Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dani black dress 2012 Miss Universe Pagent Credit: Getty La inspiradora Daniela Álvarez no deja de sorprendernos con su actitud de vida, su encanto y su emprendimiento. Por ser hoy jueves, hace poco compartió en sus redes sociales unas fotos como recuerdo de una campaña publicitaria en el año 2019 en la que aparece con un diminuto bikini blanco, calzado deportivo y una raqueta de tenis en la mano, posando en una cancha con fondo rosa. "Lo que más me gusta de estas fotos es recordar que podía saltar", dice al recordar su pierna en su post en Instagram la ex-señorita Colombia coronada en el 2011. Dani Alvarez 2012 Miss Universe Pagent's O Credit: Getty "Hoy me cuesta más trabajo moverme pero me gusta el reto de esforzarme todos los días para conseguirlo", comenta en este post que en pocas horas ha tenido más de cien mil "me gusta" y ha generado mil cuatrocientos comentarios elogiando su sabiduría y hermosura. Y es que la barranquillera, a sus 36 años cada día es más respetada y admirada por su fortaleza y humanidad ejemplares. Hace ya tres años en Colombia le tuvieron que amputar parte de la pierna izquierda luego de varias complicaciones que le generaron una isquemia. Hoy con nueva vida, proyectos y retos laborales y personales nada la detiene. Al ver sus fotos en bikini con sus curvas de infarto y sus largas y tonificadas piernas, ella misma reflexiona: "Mi cuerpo también cambió, el músculo de la pantorrilla de mi pierna derecha se atrofió por la falta de oxígeno que dañó el nervio, pero ya lo estoy recuperando", afirma. Todos sabemos que esta admirable mujer se ha dedicado sin tregua a su recuperación física para poder medírsele al manejo de su prótesis en así continuar con su vida y proyectos laborales ente la que se encuentran su Fundación Daniela Álvarez dedicada a empoderar a las personas con discapacidad física para que vuelvan a creer en los sueños y en la vida. Daniela no teme en celebrar que es diferente y deja que la vida la sorprenda, por eso remata su reflexión en la publicación de hoy jueves diciendo: "Y bueno tantos cambios en general, pero lo que más me gusta y me hace feliz es que he logrado tantas cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vida puede cambiar de un momento a otro y sorprendernos con duras pruebas cuando menos lo esperamos y mujeres fabulosas como Daniela Álvarez están allí para enseñarnos que: "El premio no es el resultado, el premio es el esfuerzo".

