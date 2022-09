Daisy Fuentes, ¡más espectacular que nunca a sus 55 años! Más en forma, radiante y feliz. ¡Así luce la modelo, actriz y conductora cubana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos, además de bellos, de la televisión. Y si bien últimamente no está tan presente, Daisy Fuentes continúa siendo un referente de la comunicación y el entretenimiento. Desde su más reciente viaje a Europa con su esposo Richard Marx, la actriz, modelo y conductora ha impactado con su espectacular imagen. A sus 55 años luce prácticamente igual que cuando saltó a la fama. En plena forma, un look de lo más juvenil y una piel de porcelana, la cubana ha vuelto a dar de qué hablar con sus más recientes apariciones en redes. Daisy Fuentes Daisy Fuentes | Credit: (Photo by Tiffany Rose/Getty Images for HollyRod Foundation) Con el cabello más rubio y mucho más corto de lo habitual, ha vuelto a crear tendencia. Tampoco han pasado desapercibidas sus divertidas publicaciones en Instagram con las que deja al descubierto su espíritu indomable de niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estonia, Praga, Bulgaria, Estocolmo o Copenague, son algunos de los destinos desde donde se ha mostrado encantada. Y en eso tiene mucho que ver su esposo, su inseparable compañero de vida. La también exitosa empresaria se ha vuelto toda una revolución en redes con su original contenido, especialmente en Tiktok, donde sus videos no pasan desapercibidos por sus divertidas ocurrencias.

