El look del día - junio 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Daisy Fuentes, Angelique Boyer y Jennifer López son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Angelique Boyer La actriz posó durante sus vacaciones con este enterizo verde pistacho de pantalón palazzo y aberturas en los costados, que combinó con sandalias de cuero. ¡Guapísima! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Look del día Credit: x17/The Grosby Group También en Los Ángeles, la cantante visitó a su amor en el set de rodaje ataviada con un veraniego vestido blanco con volantes y bordados que acompañó de una larga chaqueta de punto beige y alpargatas. 2 de 9 Ver Todo Daisy Fuentes look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para un evento benéfico en Los Ángeles la cubanoamericana eligió este diseño cruzado de color negro con delicados motivos florales en crudo, sandalias con tachuelas y grandes aretes de su propia colección Daisy Fuentes Style. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Bella Hadid look del día Credit: Gotham/ GC Images Con esta minifalda de cuadros, chaquetilla de aire deportivo y mocasines bicolor con calcetines, la modelo nos transportó a los años 70 mientras paseaba por Nueva York. 4 de 9 Ver Todo Lola Ponce Look del día Credit: Zuma Press/The Grosby Group Este vestido negro con escote halter y falda tableada fue la elección de la intérprete para visitar un museo en Roma junto a su amado Aaron Díaz. 5 de 9 Ver Todo Dakota Johnson Look del día Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images ¡Qué chic para ir a comprar flores! La actriz deslumbró con esta minifalda de cuero y top de una sola manga con aplicaciones y tacones blancos por las calles de Los Ángeles. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo La mexicana compartió este look de camisa con estampado floral en tonos morados, pantalón de lentejuelas y zapatos con hebilla joya. 7 de 9 Ver Todo Dua Lipa Look del día Credit: Ricky Virgil M/ GC Images Siempre sencilla, la cantante fue vista en Londres con este conjunto transparente con estampado de billete de $100 y botas altas acordonadas de color verde. 8 de 9 Ver Todo Katie Holmes Look del dia Credit: Backgrid/The Grosby Group La reina del chic sin esfuerzo fue captada en Nueva York con un pantalón amplio de tiro bajo, cropped top y un cárdigan color topo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

