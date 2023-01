Conoce a Dafne Evangelista, estilista de celebridades como Selena Gómez, Becky G o Jessica Alba La estilista brasileña se ha convertido en un nombre muy solicitado en el mundo del espectáculo gracias a su dedicación y creatividad a la hora de colorear y peinar las melenas más famosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguna vez te has preguntado cómo llega una estilista a trabajar con celebridades como Selena Gómez, Elle McPherson o Thalía, y estar detrás de algunos de los peinados más celebrados de las Semanas de la Moda, la brasileña Dafne Evangelista tiene la mejor respuesta. Evangelista creció en el salón de belleza que su madre, Marta, tenía en Brasil. Su amor por el mundo del cabello le llevó a trasladarse a Miami y comenzar desde abajo en la profesión. Con su fuerte ética de trabajo, responsabilidad y persistencia, ahora maneja las melenas de primeros nombres del espectáculo y la moda como Anitta, Alessandra Ambrosio, Becky G, Candice Swanepoel, Natti Natasha o Jessica Alba. Además de triunfar en los negocios y estar a punto de expandir su salón en Miami, es la fundadora de la agencia de talentos de belleza Peechy Group y una defensora declarada de la sostenibilidad. Hablamos con ella para conocer más detalles de su éxito. Dafne Evangelista estilista de famosas Credit: Cortesía ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Mi parte favorita de mi trabajo es darle el poder a mis clientas de sentirse bellas y en su mejor versión. No hay nada mejor que salir del salón luciendo tu cabello arreglado y fresco. ¿Qué significa para ti trabajar con celebridades?

Trabajar con celebridades no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Tuve que trabajar muchas muchas horas detrás de la silla para llegar al lugar donde estoy y tener los clientes que tengo. Trabajar con celebridades me ha enseñado que al final del día todas queremos sentirnos bellas, sin importar la situación. Otra parte que me gusta de trabajar con estas personas es que tienen mucha influencia en nuestra sociedad y disfruto el poder compartir con ellas y aprender la una de la otra. Ellas me ayudan a mantenerme en la posición en la que estoy, una trendsetter. ¿Alguna anécdota de tu trabajo con famosas que nos puedas compartir?

Un día estaba trabajando con Millie Bobby Brown y mientras le ponía sus extensiones estábamos viendo los Oscars y comentando todos los looks de los artistas. ¡Definitivamente una manera muy divertida de trabajar! ¿Quién dirías que está siempre a la última moda en cuanto a cabello?

Todas mis clientas siempre están preocupadas por mantener su cabello en perfecto estado. Unas más conservadoras y otras que les encanta experimentar y atreverse con su look. El cabello es gran parte de nuestra imagen, algunas fashionistas juegan mucho con peinados y pelucas más no con color o cortes. Elle Mcpherson y Sira Pevida son dos de mis clientas a las que les encanta jugar con colores y cortes. ¿Cómo es trabajar en las semanas de la Moda?

Las semanas de la moda siempre suelen estar llenas de locura y mucho trabajo. La última semana de moda en París, estuve con mi clienta Emma Chamberlain y logré hacer un rubio platinado en menos de 3 horas en el baño de su habitación, la noche anterior del show al que ella iba a asistir. Nunca pensé que en una bañera lograría hacer el rubio platinado perfecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué consejo les darías a las mujeres que deseen emprender en la industria de la belleza?

Nunca dejes de creer en ti, lucha y trabaja por lo que quieres siempre hasta el final y no dejes que nadie te diga que no, en esta industria hay espacio para todas. Recuerden que juntas somos más poderosas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a Dafne Evangelista, estilista de celebridades como Selena Gómez, Becky G o Jessica Alba

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.