5 imágenes que demuestran que a sus 45 años, Daddy Yankee todavía luce como un adolescente Al parecer el cantante encontró la fórmula de la eterna juventud. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Daddy Yankee es uno de los artistas latinos más populares y galardonados del mundo, y también uno de los más respetados entre sus colegas. Su impresionante carrera lo ha llevado a presentarse en los recintos más importantes y a ocupar los primeros lugares en las listas de popularidad. Son ya varias décadas las que llevamos disfrutando de sus pegajosas canciones y de ese carisma incomparable que ha conquistados a millones de fanáticos. Sin embargo, de acuerdo con su apariencia, podríamos pensar que no empezó su carrera hace tanto tiempo y que en vez de estar hoy cumpliendo 44 años, tiene apenas en unos 25. Y es que el artista no deja de sorprendernos con lo joven que luce y con esa carita de adolescente que confunda a cualquiera. ¿Habrá encontrado el secreto de la eterna juventud? Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el reguetonero se cuida mucho del sol. Incluso cada vez que lo vemos disfrutando del mar, lleva ropa de manga larga y se cubre su rostro ya sea con capuchas o sombreros, y con lentes grandes. Hace un tiempo lo entrevistamos y le preguntamos acerca de su rutina de belleza, y según sus declaraciones solo usa un aceite y no precisamente un aceite para la cara. "Yo lo único que me pongo es aceite de oliva extra virgen orgánico", nos contó en ese momento el intérprete. "Yo tenía problemas de resequedad en la piel. Eso fue lo único que me funcionó". ¿Será que nos bañamos en aceite de oliva? Por algo le dicen "oro líquido", y por algo también las generaciones pasadas lo usaban en la piel y el cabello. Lo cierto es que al parecer el aceite de oliva ha hecho maravillas con la piel del cantante, y por supuesto su constante cuidado a la hora de exponerse al sol. Incluso ahora que tiene nueva figura -recordemos que se empezó a ejercitar desde el inicio de la cuarentena y ha bajado más de 30 libras- luce muchísimo más joven. Digamos que podría ser el hermano de sus hijos. Si no lo crees, mira detenidamente esas cinco imágenes y te darás cuenta que a sus 45, el querido artista más bien parece un adolescente. Esperamos que, si tiene algún otro secreto, también lo comparta con nosotros. Image zoom Credit: Instagram/Daddy Yankee Image zoom Credit: Instagram/Daddy Yankee Image zoom Credit: Instagram/Daddy Yankee Image zoom Credit: Instagram/Daddy Yankee Image zoom Credit: Instagram/Daddy Yankee SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Celebrando un año más de vida por la gracia de Dios y agradecido por las bendiciones", escribió el reguetonero junto a una video que publicó en su cuenta de Instagram. "Tengo salud, paz, respeto, familia y apoyo de todos ustedes. Toy' bendecido". ¡Feliz cumpleaños Daddy!

