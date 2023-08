Cynthia Rodriguez, una mamá con estilo a una semana de recibir a su hijo con Carlos Rivera La presentadora se convirtió en mamá hace una semana junto al cantante y ya se han hecho una sesión de fotos con su pequeño León, en la que ella lució radiante y a la última. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace una semana que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se convirtieron en papás primerizos al recibir a su hijito León. Como muchas familias, han decidido inmortalizar estos preciosos momentos con una sesión fotográfica como pudimos saber a través de las historias de la presentadora, quien ha ido compartiendo con su seguidores muchos momentos de su embarazo manteniendo su discreción habitual. Si en estado de buena esperanza le hemos podido presumir su personal estilo premamá, la llegada del pequeño no ha cambiado las cosas para la presentadora, quien quiso mostrar algunos instantes de esta mágica sesión de fotos. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Instagram A seis días de dar a luz, Rodríguez posó junto a la fotógrafa María Goga, a quien conoció después de ver las imágenes que capturó para Mariana Rodríguez Cantú y su hija Mariel recientemente. En su publicación pudimos apreciar que luce un vestido con un llamativo estampado en blanco y negro, un modelo de tendencia perfecto para el verano y para una reciente mamá. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Instagram La prenda es un minivestido, con escote en pico, mangas abullonadas y perfectamente compatible con la lactancia materna por ser abotonado. Además al ser holgado no marca el cuerpo ni molesta a la hora de moverse. Este tipo de prendas son ideales para usar momentos en los que nuestro cuerpo cambia de talla como puede ser el posparto. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Zara El estilo es muy versátil, pues podemos lucir con sandalias planas o alpargatas para un look más casual, o con tacones e incluso botas si queremos lucir más arregladas. Su estampado de aire étnico es ideal para el verano y la combinación blanco y negro siempre es un acierto que nos permitirá usarlo durante varias temporadas. Puedes encontrarlo en Zara por $50 y sin duda se convertirá en uno de tus favoritos. Aunque existe ropa de lactancia, no debemos cerrar las puertas a utilizar ropa de nuestras tiendas habituales, siempre y cuando no nos moleste en las labores de cuidar de nuestros bebés. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Instagram También Carlos Rivera se vio muy elegante. El flamante papá apostó por un pantalón y un chaleco color azul celeste y una camisa blanca. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Instagram Por lo que pudimos ver en una de las imágenes, la conductora llevó debajo un top de lactancia, y ella misma comentó con su pequeño en brazos "amo la conexión que tenemos" y la etiqueta lactancia materna. Cynthia Rodriguez Carlos Rivera mama con estilo sesión fotos bebe León Credit: Instagram

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el cabello suelto y la raya partida, Rodriguez se ve muy hermosa con un maquillaje clásico que resaltó sus ojos con sombras en tonos cálidos y largas pestañas y un color rosado semimate en los labios. Aunque lo que mejor le sienta es la sonrisa que le provoca su pequeño.

