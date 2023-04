Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazada en diminuto bikini durante su baby moon con Carlos Rivera La pareja está disfrutando de unos días de relax en un paradisiaco destino donde la presentadora posó para su esposo con un diminuto traje de baño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida le sonríe a Carlos Rivera y a su esposa Cynthia Rodríguez. En medio de una gran gira internacional, y a la espera de su primer hijo, el cantante se ha tomado unos días de descanso para disfrutar con su mujer de una baby moon, o luna de miel previa a la llegada del bebé, un niño al que llamarán León. Hace un par de semanas, la pareja anunció la feliz noticia con una tierna publicación en redes en la que aparecía un muñequito de un león junto a una mantilla bordada con el nombre y unos zapatitos azules. Ser padres es un deseo que ambos han manifestado desde que confirmaron que se habían casado en una íntima ceremonia, pues son muy privados con su vida personal. Ahora, la presentadora mexicana ha compartido unas instantáneas en las que posa con un diminuto bikini negro, mostrando lo bien que le sienta su pancita creciente. En una terraza frente al mar y banda por La Luz dorada del atardecer, la futura mamá modela como una profesional ante la cámara, que suponemos maneja el propio Rivera. Cynthia Rodríguez presume embarazo bikini Credit: Instagram A poco de cumplir un año de matrimonio, y con su vientre en pleno crecimiento la expresentadora de Venga la alegría se ve simplemente radiante con el cabello suelto y la sonrisa de quien está descansado al lado de un ser amado. "Babymoon con mi amor", escribió la también actriz, acompañado de un corazón y una palmera. Además en sus historias ha publicado otros detalles de sus paradisíacas vacaciones, como el encuentro con animales exóticos, las tumbonas frente al océano o los caprichos gastronómicos que están disfrutando. Cynthia Rodríguez presume embarazo bikini Credit: Instagram Tanto su esposo como sus admiradores, no dudaron en comentar lo bien que se ve con el embarazo, y dejaron muchos corazones azules y halagos y bendiciones bajo la imagen. Rivera, quien está colgando el cartel de "entradas agotadas" en muchos de sus concierto, actuará el próximo lunes en Tampico con su gira Un tour a todas partes, en la que también le acompaña su adorada esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no sabemos exactamente cuándo nacerá León, sus famosos papás se han tomado el tiempo ahora para gozar de este baby moon, un viaje que cada vez realizan más parejas en la dulce espera, antes de que la barriga moleste demasiado a la mamá, y por supuesto, antes de que en la pareja dejen de ser solo dos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazada en diminuto bikini durante su baby moon con Carlos Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.