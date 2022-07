¡Wow! Cynthia Klitbo sorprende con este nuevo look “Lo vi en Internet”, expresó la actriz quien se unió a la tendencia viral en las redes y se hizo un peinado ¡con medias! Checa aquí el resultado final. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos en el verano y famosas como Charlize Theron, Angelique Boyer y Karina Banda han decidido cambiar su estilo de cabello. Cynthia Klitbo se une a esta lista y tras dejar su emblemático rubio platinado por un castaño oscuro en febrero, ahora y 4 meses después, optó por extensiones y un color más claro. En un video que publicó el estilista de celebridades Paco Félix, se aprecia a la intérprete de Adela Silva en la telenovela Cachito de cielo luciendo un castaño claro, con ligeros mechones rubios y con extensiones largas. "Gran cambio de look por mi querida @laklitbocynthia en el mejor lugar Silvia Galván Image Studio", escribió Félix junto al video. "Tu siempre creando magia", "Se ve increíblemente hermosa", son algunos de los comentarios en la publicación. Poco después de su transformación, la ex del Rey Grupero optó por tratar un estilo nuevo de peinado y se unió a la tendencia viral en TikTok que consiste en hacerse las ondas playeras con unas medias y sin necesidad de calor. @@cynthiaklitbo "No me van a creer con qué hice esto. Me peiné el pelo con calcetines, lo vi en Internet. Súper, sí funciona. Me encanta", dijo la villana en la telenovela Mujer de nadie en un corto video en su Tik Tok. @@nadia_selene_ortiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y le solicitaron, a través de los comentarios, que hiciera un tutorial para ver cómo lo logró. Klitbo aún no han respondido ¡pero estamos pendientes!

