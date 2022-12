A sus 55 años Cynthia Klitbo se deja ver sin una gota de maquillaje y luce increíble La icónica villana dejó a sus seguidores boquiabiertos al hacer un en vivo sin una gota de maquillaje Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de villanas se trata, son muchas las actrices que se han consagrado haciendo personajes que le dan miedo a cualquiera. Son varios los nombres que nos llegan a la mente pero no podemos negar que una de las villanas más icónicas de todas es Cynthia Klitbo. La actriz mexicana empezó haciendo diferentes tipos de personajes, pero fue cuando empezó a realizar papeles de mala cuando su fama subió como la espuma. Sus icónicas interpretaciones son de las más recordadas por los fanáticos de las telenovelas. Ahora la talentosa actriz empieza una nueva etapa de su vida y carrera alejada de su país natal. Hace poco Klitbo mudó a la ciudad de Miami en dónde estará realizando una serie para Telemundo y fue precisamente desde su nuevo apartamento en la ciudad del sol que la artista hizo un en vivo para hablar un poco de su mudanza, el nuevo proyecto y mostrar algunas partes de su nueva casa. En ese en vivo Klitbo sorprendió porque apareció sin maquillaje y sin filtro. La artista apareció con cara lavada y la verdad es que se veía superfresca y joven. De hecho, casi ni se le notaba ninguna arruga en su rostro. Lo cierto es que a sus 55 años, Klitbo luce increíblemente joven y fresca. Nos atrevemos a decir que parece que está en sus 30s. Necesitamos ya su secreto para la eterna juventud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A sus 55 años Cynthia Klitbo se deja ver sin una gota de maquillaje y luce increíble

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.