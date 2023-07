10 datos curiosos de las camisetas más cool del mundial femenino 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía ¿Sabías que algunas camisetas del mundial femenino se inspiran en movimientos artísticos, otras en paisajes naturales y algunas han sido pensadas por diseñadores de renombre e incluso jugadoras? Descubre qué hay detrás de algunas de nuestras equipaciones favoritas. Empezar galería Estados Unidos Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Según compartió Nike, las jugadoras tuvieron mucho peso a la hora de diseñar las nuevas equipaciones. Su visión de las tendencias y la inspiración del expresionismo abstracto, movimiento artístico que nació en Nueva York en los años 40, ha dado como resultado esta camiseta de salpicaduras de pintura, que caen de manera distinta en cada una, convirtiéndose en diseños únicos. Incluye bordados dorados como guiño a las cuatro victorias con las que cuentan las estadounidenses en esta competición. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Argentina Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Adidas, que viste a 10 de los equipos, ha optado por dejar volar su imaginación con las equipaciones visitantes y se ha inspirado en célebres elementos de la naturaleza de cada país. En el caso de Argentina, cuya primera equipación está decorada con las míticas rayas blancas y azules, se basan en el paisaje montañoso de la Serranía del Hornocal. 2 de 10 Ver Todo Colombia Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía También diseñada por Adidas, la camiseta visitante de las ticas parece de otra galaxia, con tonos rosas y morados sobre un fondo oscuro. Pero en realidad, se trata de los colores nacionales -rojo, amarillo y azul- reflejados en las aguas del río Rio Caño Cristales. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Francia Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Con una diseño minimalista, obra de Nike, las jugadoras francesas portarán estos modelos en blanco y azul, inspirados por el movimiento artístico del orfismo, de gran popularidad en los años 20, cuando se dieron los primeros partidos de mujeres en el país, haciendo así un guiño a la historia del fútbol femenino galo. 4 de 10 Ver Todo Japón Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía En la camiseta principal del conjunto nipón podemos admirar los diseños geométricos en azul que también portó la selección masculina. Aunque su bandera es blanca y roja juegan de azul desde hace muchos años y son conocidos como "los saturáis azules". Pero para las féminas, Adidas ha diseñado una segunda camiseta que intenta plasmar a belleza de los atardeceres en el Monte Fuji, con delicadas pinceladas rosadas, malvas y blancas. 5 de 10 Ver Todo Panamá Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Por primera vez la selección panameña estará presente en el Mundial y lo hace con una camiseta tricolor diseñada por Reebok. En la parte central, de color rojo, se funden unos hexágonos en color rojo oscuro, emblema de un balón de fútbol, compuestos por 12 rayas que representan a los 11 jugadores + la afición. En el lateral, líneas azules que representan los océanos del istmo cruzados en la mitad por una línea blanca que simboliza el Canal de Panamá. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Italia Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Por primera vez en 20 años, Italia no llevará camisetas de la firma Puma, sino que han apostado por Adidas para renovar sus equipaciones. La marca se ha inspirado en el mármol, muy presente en varias regiones italianas y un elemento fundamental en su historia artística, tanto en la primera camiseta de color azul con sin sutil estampado, como en la segunda, de color blanco, donde el diseño es más evidente. 7 de 10 Ver Todo China Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Jugando con los colores de la bandera del país asiático, la primera camiseta diseñada por Nike de color rojo intenso, presenta un estampado gráfico inspirado por las tradicionales nubes chinas "xyangyun" que simbolizan buena suerte. La prenda perfecta para celebrar el próximo Año Nuevo Chino. 8 de 10 Ver Todo Portugal Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Según Nike, que vestirá a las portuguesas de vibrante rojo con laterales verdes, la camiseta visitante, con pequeñas formas geométricas en rojo, verde y crudo sobre fondo blanco, se inspira en las famosas calzadas portuguesas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jamaica Curiosidades camisetas mundial femenino fifa 2023 Credit: Cortesía Diseñadas por la diseñadora de moda masculina Grace Wales Bonner, de padre jamaicano, quien ha colaborado exitosamente con Adidas en varias ocasiones, las camisetas de esta selección caribeña tienen un aire retro que nos encanta. El diseño principal es amarillo con rayas verdes, y el segundo, de un intenso color chocolate. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

