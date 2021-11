Ingredientes poderosos: descubre los beneficios de la cúrcuma para la piel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cúrcuma Credit: Getty Images Conocida por su color llamativo como especia, la cúrcuma también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que dejarán tu rostro como nunca. ¡No te pierdas estos productos maravillosos que lo contienen como ingrediente! Empezar galería Totalmente radiante Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía Ilumina tu tez con esta mascarilla perfecta para cualquier tipo de piel. Turmeric BHA Brightening Treatment Mask, de KORA Organics. $48.00. sephora.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Piel divina Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía Este suero contiene vitamina C, cúrcuma y aceite de onagra para combatir las manchas e hidratar tu rostro. C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil, de Sunday Riley. $80.00. sephora.com 2 de 8 Ver Todo Mascarilla hidratante Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía Dale vida a la piel opaca con esta mascarilla hecha con cúrcuma y arándano. Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Mask, de Kiehl's. $45.00. sephora.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Spa en casa Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía La fórmula única de este tratamiento de arcilla te hará sentir como si estuvieras en un spa de lujo. Turmeric Energizing Treatment, de Eminence Organic Skin Care. $78.00. dermstore.com 4 de 8 Ver Todo Remedio natural Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía ¿Sabías que la cúrcuma se usa en la medicina hindú hace 4,000 años? Pruébala para aliviar los músculos adoloridos. Turmeric Muscle Joint Tincture, de Naturopathica. $30.00. dermstore.com 5 de 8 Ver Todo Labios de lujo Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía Después de un día de lucir tu labial favorito, exfólialos con este bálsamo divino. Lip Serum, de Verso. $65.00. dermstore.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Exfoliación suave Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía La cúrcuma es el ingrediente perfecto para los exfoliadores porque ayuda a aliviar la piel inmediatamente. Get Toned Pro-Glycolic 10 Resurfacing Toner, de TULA Skincare. $42.00. dermstore.com 7 de 8 Ver Todo Rostro limpio Cúrcuma, productos, belleza, cuidado de la piel Credit: Cortesía Mima tu rostro con este limpiador lujoso que remueve el maquillaje perfectamente. Easy Rinse Makeup-Removing Cleanser, de Perricone MD. $35.00. dermstore.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

