Antienvejecimiento del futuro: conoce más sobre la cuño-infusión dérmica El Dr. Campos nos revela los detalles detrás de este procedimiento innovador Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Algunas personas se mantienen alejadas de los tratamientos cosméticos porque no les gustan las agujas o no quieren verse como si se hubieran realizado algún retoque. Para esos casos, existe un nuevo tratamiento de microcanalización para mejorar la piel dañada sin hematomas ni tiempo de inactividad. ¿Quieres saber de qué se trata? Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos contó todos los detalles. ¿En qué consiste? La cuño-infusión dérmica es un procedimiento de microagujas que contiene agujas de 24 quilates, cada una más pequeña que un folículo piloso. Este dispositivo administra productos como plasma rico en plaquetas, rellenos dérmicos, relajantes musculares, retinol y antioxidantes directamente en la piel. ¿Qué beneficios tiene? La aplicación de productos antienvejecimiento directamente debajo de la piel permite que se absorban de manera mucho más efectiva y con una duración de la efectividad mucho más prolongada porque estos productos no tienen que eludir la barrera protectora natural de la piel. Una penetración más profunda de estos ingredientes activos da como resultado una apariencia más saludable y vibrante de la piel. Estimula la producción de colágeno y elastina para espesar y reafirmar la piel debilitada, mejora el tono y la textura de la piel, suaviza las líneas finas y las arrugas, actúa como antioxidante y tiene propiedades hidratantes. ¿Cómo funciona? El primer paso es identificar las áreas y problemas a tratar, incluidas las arrugas, la piel opaca o la pérdida de hidratación. Posteriormente, se limpia la piel y se aplica una crema anestésica tópica. Luego, se va realizando el tratamiento aplicando el dispositivo a manera de acuñado sobre la piel. La cuño-infusión dérmica permite usos alternativos de inyectables como toxina botulínica y ácido hialuronico para lograr el rejuvenecimiento de todo el rostro. ¿Quién es el candidato ideal? Este tratamiento es lo mejor para pacientes que buscan una apariencia más suave y juvenil, pero que no requieren cambios dramáticos. La microcanalización trata las capas superficiales de la piel para proporcionar una mejora moderada, aunque notable, en la textura de la piel, la reducción de las líneas finas y las arrugas y el aumento de la producción de colágeno. Si bien la microcanalización no reemplaza los tratamientos inyectables, su pequeño tamaño permite tratar espacios más reducidos y el volumen de solución que se aplica ayuda a garantizar un resultado uniforme y natural. Se puede utilizar eficazmente en la cara, el cuello y el escote. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es su costo? Tomando en cuenta que combina varios métodos de tratamiento de la piel, la cuño-infusión dérmica resulta bastante asequible. Su costo oscila entre los $100 a $200 por sesión. Eso sí, se recomienda realizar una limpieza facial previa para lograr maximizar sus beneficios. Una última recomendación… La cuño-infusión dérmica es un excelente tratamiento para revitalizar tu piel. Puede haber un poco de enrojecimiento durante unos días, pero no hay hematomas ni posibilidad de que se vea el rostro inflamado. La única restricción después del procedimiento es que no puede lavarse la cara durante tres o cuatro horas. Los pacientes obtienen una mejora inmediata en la cara, el cuello o el escote que dura varias semanas. Este procedimiento se puede realizar cada uno o dos meses para obtener una mejora acumulativa y es libre de dolor. Definitivamente es una alternativa que debes valorar.

