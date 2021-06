El espectacular cumpleaños de Michelle Salas al estilo de los años setenta La hija de Luis Miguel celebró sus 32 años en una increíble mansión en Acapulco. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En las últimas semanas Michelle Salas ha estado en boca de todos por culpa de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, en la que de su vida amorosa ocupa una gran parte del show, algo que le ha parecido muy vergonzoso a la joven. Eso sí, hace unos días Salas dejó atrás ese enojo para celebrar en grande sus 32 años. La joven rentó una espectacular mansión en Acapulco e invitó a sus amigos más cercanos para disfrutar de una celebración de ensueño. Además de sus amigos, a esta ocasión tan importante no podían faltar su hermana Camila Valero y su mamá Stephanie Salas. Para culminar con unos días mágicos, en los que todos disfrutaron del sol y la increíble vista de la propiedad, Salas contrató un equipo que se encargó de preparar una hermosa cena en el área de la piscina. En la mesa, reinaron el rosado y el verde, al igual que los detalles personalizados. Además, la celebración estaba inspirada en los años 70, así es que todos los invitados llegaron con sus mejores looks de la época. Salas lució un vestido midi con estampado típico de esos años, el que complementó con sandalias marrones planas, maquillaje smokey en los ojos y una media cola con ondas playeras en su melena. Además de la cena y las bebidas, un Dj se encargó de que Salas y sus invitados bailaran toda la noche en la terraza de la casa, que estaba decorada con muebles blancos, velas y llamativas luces que proporcionaron el mejor ambiente de fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle Salas, cumpleaños, acapulco Credit: Instagram Michelle Salas, cumpleaños, acapulco Credit: Instagram Michelle Salas, cumpleaños, acapulco Credit: Instagram Michelle Salas, cumpleaños, acapulco Credit: Instagram Michelle Salas, cumpleaños, acapulco Credit: Instagram Luego de esta gran celebración, la influencer siguió la fiesta en la Ciudad de México, donde se se fue a cenar con unos amigos, quienes la sorprendieron con otro pastel. En la ciudad también tuvo la oportunidad de celebrar con algunos integrantes de su familia, incluyendo a su bisabuela Silvia Pinal. Se nota que Salas disfrutó al máximo su semana de cumpleaños. ¡Felicidades, Michelle!

