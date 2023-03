Los mejores looks de la fiesta de cumpleaños de Emilio Estefan Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería fiesta emilio estefan, gloria estefan Credit: IG/Emilio Estefan La familia Estefan celebró la fecha con una gran fiesta inspirada en los años 70. Empezar galería Gloria y Emilio Estefan fiesta emilio estefan, gloria estefan Credit: IG/Emilio Estefan Los anfitriones de la noche celebraron los 70 años de Emilio vistiendo de negro y morado. Gloria complementó su enterizo de lentejuelas con un maquillaje de ojos del mismo color del traje de Emilio. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan fiesta emilio estefan, Lili Estefan Credit: IG/Lili Estefan La sobrina del cantante llegó a la fiesta lista para bailar con un jumpsuit acampanado de estampado animal en blanco y dorado. 2 de 7 Ver Todo Lina y Lorenzo Luaces fiesta emilio estefan, Lili Estefan, lina luaces Credit: IG/Lili Estefan Lili asistió al evento con sus dos hijos, Lina y Lorenzo. Por su parte, la joven modelo vistió un atuendo rosa neón con botas plateadas de brillo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Camila Cabello fiesta emilio estefan, camila cabello Credit: IG/Lili Estefan Divina lució la cantante cubana-americana con un minivestido de seda verde y accesorios dorados. 4 de 7 Ver Todo Karla Martínez fiesta emilio estefan, karla martinez Credit: IG/karla martinez La presentadora siguió el tema perfectamente con este mini vestido colorido y botas altas inspiradas en la música disco. 5 de 7 Ver Todo María Celeste Arrarás fiesta emilio estefan, María Celeste Arrarás Credit: IG/María Celeste Arrarás Celebró junto a su hija vistiendo un look negro de pantalones de lentejuelas y gafas oversized. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gloria Gaynor fiesta emilio estefan, lili estefan, gloria gaynor Credit: IG/Lili Estefan Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presentación de la gran diva de la musica disco, la cuál lució más regia que nunca a sus 79 años con un saco negro adornado con pedrería. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

