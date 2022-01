¡Feliz cumpleaños Carolina Herrera! Aquí las celebridades que aman sus trajes divinos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Herera Credit: Derek Hudson/Getty Images La casa de diseños de la venezolana icónica cuenta entre las favoritas de muchas celebridades. Celebramos sus 83 años con estas propuestas de moda. Empezar galería Reina Letizia Carolina Herera, Reina Letizia Credit: Michael Campanella/Getty Images Para su visita a Suecia hace unos meses, la reina de España vistió una capa y tocado de Carolina Herrera. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middleton Carolina Herera, Kate Middleton Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Muy sobria se vio la duquesa en un memorial en el 2017 con este abrigo de inspiración militar. 2 de 8 Ver Todo Meghan Markle Carolina Herera, Meghan Markle Credit: Theo Wargo/Getty Images for Intrepid Sea, Air, & Space Museum Maravilló junto al príncipe Harry en una alfombra roja en Nueva York con este traje rojo vivo en noviembre. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana de Armas Carolina Herera, Ana de Armas Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage En sus primeros premios CFDA en el 2016, la actriz eligió esta propuesta del típico estampado "polka-dot" en tul. 4 de 8 Ver Todo Sofía Carson Carolina Herera, Sofía Carson Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Impactó en los MTV VMAs del 2018 con este traje de gala colorido y voluminoso. 5 de 8 Ver Todo Rosalía Carolina Herera, Rosalía Credit: Joe Buglewicz/Getty Images La cantante española asistió a los Latin Grammys del 2019 luciendo un traje corto con los consabidos maxilunares. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Obama Carolina Herera, Michelle Obama Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images La primera dama lució esta elegante opción de falda amplia y top de encaje para una cena con el presidente de Francia en 2014. 7 de 8 Ver Todo Caroline Kennedy Carolina Herera, Caroline Kennedy Credit: PL Gould/IMAGES/Getty Images Por supuesto, Carolina Herrera siempre se ha conocido por sus trajes de novia. Uno de los más famosos fue el que lució la única hija de John F. Kennedy en 1986. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

