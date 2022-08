¿Pies secos y agrietados? Presume talones en verano con estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cuidados pies talones verano Credit: Fabrice LEROUGE Suben las temperaturas y sacamos las sandalias del clóset, pasamos más tiempo descalzas y el calor nos deshidrata. Por eso nuestros pies, los grandes olvidados de nuestra rutina de belleza, sufren más en esta época y pueden verse secos y agrietados. Mímalos como se merecen con estos productos. Empezar galería Transforma tu ducha Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Si te puede la pereza a la hora de cuidar tus pies, esta alfombrilla con ventosas te lo pone muy fácil. Tan solo tienes que ponerla en el suelo de la ducha! Las cerdas de silicona eliminan la suciedad y las células muertas además de darte un agradable masaje. Daily Leaves of Life Feet, de Daily Concepts. $30. dailyconcepts.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Spa en casa Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Este duo es la solución perfecta para acabar con callos y durezas. El gel exfolia y suaviza y la lima trabaja para eliminar las capas de piel seca y endurecida. Polish + Glow Foot Scrub Set, de Dermasuri. $24.99. amazon.com 2 de 7 Ver Todo Aliado nocturno Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Este práctico stick contiene un tratamiento que repara y rejuvenece la piel seca y cuarteada mientras duermes. Su fórmula con girasol y hierba de la pradera, hidrata en profundidad y bloquea la humectación y le da una nueva vida a tus talones. Heel Balm, de Olive & June. $20. oliveandjune.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Baño relajante Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Para pies cansados, secos, agrietados o con picor, estas sales de baño para emplear con agua templada contienen aceite de caléndula y jojoba que calma y suaviza, como paso previo a una hidratante. Además, cuenta con aceite esencial de naranja que deja un agradable aroma cítrico. Soothing Calendula & Orange Mineral Bath Salt Foot Soak, de Kneipp. $20. ulta.com 4 de 7 Ver Todo Fácil y práctico Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Una mascarilla divertida, con estampado de melocotones, para mimar tus pies con ácido hialurónico, extracto de melocotón, manteca de karité y vitamina E. Una cmbinación que hidrata en profundidad, suaviza y deja la piel como nueva. You wanna peach of me, de Holler & Glow. $3.99. target.com 5 de 7 Ver Todo Doble cara Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Esta herramienta para cuidar tus pies en seco es por un lado piedra pómez, hecha de vidrio reciclado, y por el otro cepillo de fibras sintéticas. Ideal para tratar áreas localizadas y mejorar la circulación de la zona con el cepillado. Footbrush and Pumice, de EcoTools. $15.31 el pack de 4 en amazon.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ayuda intensa Cuidados pies talones verano Credit: Cortesía Incluso los pies más secos se verán nutridos y rejuvenecidos tras solo dos noches de usar esta crema infusionada con manteca de karité, leche de coco y vitamina E. Una loción que puede penetrar incluso las zonas con callos y reconstruye la barrera de protección natural de la piel. Foot Therapy, de Curél. $5.22. amazon.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

