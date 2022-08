Cómo cuidar tu eccema en verano para prevenir brotes y aliviar el picor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos para eccema en verano Credit: Issarawat Tattong/ Getty Images ¿Sabías que el eccema puede empeorar durante el verano? Las altas temperaturas y el tiempo que pasamos al aire libre resecan la dermis y aumentan la sudoración, un factor que perjudica a las pieles con tendencia a sufrir brotes. Manténte hidratada y libre de picores con estas opciones. Empezar galería Baño cremoso Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Este jabón combina los beneficios del jabón tradicional negro africano con el efecto humectante y antioxidante de la avena coloidal. Un baño natural que limpia y cuida hasta la piel más seca. African Black Soap Body Wash Unscented, de Shea Radiance. $18. shearadiance.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Hidratación delicada Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Esta hidratante sirve para el día o la noche y es tan suave que puede usarla también tu bebé. Con extractos de camomila y caléndula, humecta de manera duradera y deja un suave aroma. Face + Body Lotion, Sweet Cream, de The Honest Company. $10.97. walmart.com 2 de 8 Ver Todo Previene el picor Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Formulada con un complejo de ceramidas, vitamina B5 y manteca de karité, esta loción para el cuerpo restaura la barrera de protección natural, alivia el picor, hidrata la piel seca y previene los brotes. Itch Defense Calming Body Lotion, de Curél. $9.28. amazon.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tratamiento reparador Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Padecer eccema significa que has de ser muy selectiva con los cosméticos que utilizas en el rostro. Este suero sin aceite y con ácido hialurónico, penetra en profundidad, hidrata y repara las pieles problemáticas. Calm Cool + Corrected, de DERMAdoctor. $48. amazon.com 4 de 8 Ver Todo Bálsamo calmante Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Para hacer frente a pequeñas irritaciones en el rostro puedes probar este bálsamo con caléndula y cúrcuma, aceites prensados en frío y una combinación de CO2, que calma, hidrata, equilibra y protege la piel. Soothe Operator, de The Organic Skin Co. $29.95. theorganicskinco.com 5 de 8 Ver Todo Aceite versátil Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Formulada con la piel más sensible en mente, la de los bebés, este aceite contiene una mezcla de diferentes aceites nutrientes como zanahoria, rosa, almendra dulce o camelia. Puedes usarlo en zonas especialmente secas o con brotes. Mama and Baby Oil, de Mojave Desert Skin Shield. $82. mojavedesertskinshield.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bruma refrescante Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Con el sello de la Asociación Nacional del Eccema, esta bruma calma, purifica y repara a diario la piel estresada y problemática. Una fórmula 100% natural que combate las bacterias, tiene efecto antiinflamatorio y reduce las rojeces. SOS Daily Rescue Facial Spray, de Tower 28. $28. tower28beauty.com 7 de 8 Ver Todo De dentro afuera Productos para eccema en verano Credit: Cortesía Este suplemento dietético te ayudará a prevenir los brotes de eccema, acné y espinillas. Además regula el tránsito intestinal por su contenido en cúrcuma, utilizado desde hace siglos en la medicina oriental. Skin + Digestion, de J S Health Vitamins. $29.99. jshealthvitamins.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

