¿Notas que tu manicura dura menos? Puede que tus manos no estén tan sanas como piensas La fortaleza de tus uñas depende de la salud de tus manos, y hoy en día, con tantos productos con alcohol, puede que no las estés cuidando como mereces. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bajan las temperaturas y abusamos continuamente de desinfectantes de manos y jabones anti bacterianos. Estos hábitos de higiene pueden afectar a la salud de tus manos y por lo tanto, a la de tus uñas. Si tienes que visitar el salón más a menudo, o notas que tu esmalte preferido se cuartea con facilidad, puede que tus manos y uñas estén sufriendo. Toma nota de esta rutina de belleza para tus uñas y actúa antes de que lleguemos al invierno, cuando estas molestias pueden agravarse. En seguida notarás como no solo mejora el aspecto y la elasticidad de tu piel, sino que tus manicuras se alargan. Pues unas manos hidratadas y sanas son la base de unas uñas fuertes y resistentes. Recuerda que igual que haces con tu rostro, puedes aplicar varias capas de diferentes productos para conseguir resultados más rápidamente. Image zoom Credit: Vladimir Floyd En primer lugar, utiliza aceite para cutículas masajeándolo con suavidad. Las cutículas de las uñas deben ser tratadas como piel, y por lo tanto necesitan cuidados y mimos. Además, el aceite mantiene la flexibilidad de la uña y penetra en profundidad nutriendo desde dentro. Puedes usarlo cuantas veces quieras a lo largo del día. Protege, suaviza y repara tus cutículas con este elixir que contiene aceite de coco, de jojoba y vitamina E. Image zoom Credit: Cortesía Aceite Cuticle Oil, de Deborah Lippmann. $20. deborahlippmann.com Después del aceite, emplea una crema para uñas. Esto hace de barrera impidiendo que los agentes dañinos: el alcohol de los productos, el frío, la humedad… puedan afectarle. Esta crema hidrata las cutículas y uñas deshidratadas, agrietadas o descompasadas. Su fórmula no grasa se absorbe rápidamente. Image zoom Credit: Cortesía Crema Restoirative Gail Cream, de Londontown. $25. Londontownusa.com Si tu piel está especialmente seca, después de lavarte las manos puedes usar una bruma hidratante. Recuerda que al fin y al cabo tus manos son piel, y no hay problema en utilizar productos que en principio van dirigidos al cuidado de tu rostro. Por ejemplo, este spray contiene camelia, loto y peonía, activos botánicos que calman la piel, combinados con aceite de oliva y jojoba, que mantienen la hidratación de tu piel y otros ingredientes como el extracto de ginseng, que ayudan a su regeneración. Image zoom Credit: Cortesía Bruma 2-in-1 Moisture Lock Mist, de SeSpring. $14,99. sespringskin.com En tu rutina para el cuidado de las manos, que puedes incluir cuando cuidas tu rostro, no puede faltar una crema de manos. Intenta optar por una sin fragancia, ya que el alcohol es uno de los ingredientes que más resecan la piel. Sin duda, una favorita de todos los tiempos es esta crema, rica en glicerina, que tiene resultados inmediatos incluso en las manos más secas. Image zoom Credit: Cortesía Norwegian Formula Hand Cream, de Neutrogena. $5,19. neutrogena.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noche es un momento ideal para cuidar tus manos, pues durante el sueño nuestra piel se regenera. Puedes volver a utilizar la bruma y aplicar encima una crema de textura más rica, de esas que sientes que llevas una capa de hidratación duradera encima. Esta, sin fragancia, contiene niacinamida que hidrata, aceite de maula que nutre y pépticos que protegen tu piel, además de un cocotal de vitaminas y ácidos grasos que fortalecen la barrera de protección natural de la dermis. Image zoom Credit: Cortesía Crema The Hand Cream, de Nécessaire. $20. sephora.com Para casos extremos o en climas muy fríos, es conveniente utilizar una mascarilla nocturna par añadir una capa de hidratación extra. Por ejemplo, esta con brezo escocés y piel de león, tiene una textura gelatinosa que deja la piel humectada, radiante y rejuvenecida. Image zoom Credit: Cortesía Mascarilla nocturna Aqua Bomb Sleeping Mask, de Belif. $34. Beliefusa.com Tanto si utilizas una mascarilla como si solo usas la crema hidratante, no olvides emplear un par de guantes de algodón, que ayudan a que los productos penetren en tu piel ¡y a que no manches la cama! Los guantes de algodón trabajan con la temperatura del cuerpo para absorber y retener los ingredientes emolientes que las mantienen suaves e hidratadas. Image zoom Credit: Cortesía Guantes Moisturizing Hand Gloves with Garden Prints, de Earth Therapeutics. $7,99. Earth therapeutics.com No olvides que todo lo que sea prevenir y proteger, contribuye a evitar problemas mayores, sobre todo cuando hablamos de cuidar nuestra piel. No esperes a que bajen las temperaturas ¡y pon en marcha ya estos consejos!

